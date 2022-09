En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos para referirse a Tula Rodríguez, quien utilizó las cámaras de ‘En boca de todos’ para hablar sobre la agresión verbal que sufrió su hija Valentina en las redes sociales.

“Ella es una niña de 13 años que está en las redes como muchos de los muchachos y queremos entender que haya comentarios de todo tipo, pero es lamentable que entre mujeres adultas puedan insultar a criaturas”, expresó. “Tenemos que pensar un poquito y parar la mano. Si pedimos respeto, no podemos estar insultando de esa manera. Cuando alguien no te gusta, pasa de largo, no te quedes insultando”, acotó.

Escribens lamentó la situación que tuvo que afrontar la pequeña hija de Tula y resaltó la forma en que la compañera de Maju Mantilla hizo frente a la polémica.

‘’Cuando uno tiene hijos, que se metan con nosotros. Porque cuando se meten con nuestros hijos, uno saca lo peor, nos volvemos unas leonas. Sin embargo, Tula ha sabido manejar este tema de la manera más correcta y más pacífica posible’', dijo la conductora de “América Espectáculos”.

Asimismo, la presentadora de espectáculos resaltó que los padres enseñan a sus hijos a través de ejemplo. “Estoy totalmente de acuerdo con Tula Rodríguez. Es por eso que nosotros las mamás, los padres en general, hay que guiar con el ejemplo. Las palabras puedes guiar, pero con el ejemplo es lo que va a determinar la acción”, comentó.

Rebeca Escribens hablará con especialista en bullying y ciberacoso

Por otro lado, Rebeca Escribens prometió que hará un ‘live’ con un especialista para hablar del bullying y del ciberacoso que, según ella, se han vuelto más concurrentes en los colegios tras la pandemia.

‘’He decidido, en los próximos días, hacer un ‘live’ con un especialista para hablar del bullying y de estos ataques que escucho muy seguido en los colegios después de la pandemia. Sin duda alguna se ha destapado una olla de grillos importante. Y creo que los padres tenemos la misión, el deber, de prestar atención y poder buscar los instrumentos necesarios para poder guiar a nuestros hijos en esta nueva etapa”, terminó.

Tula Rodríguez respalda a su hija tras ser insultada

