Rebeca Escribens comparte nueva foto en bikini y confiesa lo que muchos ya piensan de ella [VIDEO]

Rebeca Escribens puede estar de vacaciones pero sabe cómo llamar la atención. La conductora de 'América Espectáculos' estuvo ausente toda una semana para disfrutar de los rayos del sol acompañada de su familia. La mujer sin filtro ya demostró que le hace honor a su nombre cuando, sin ningún tabú, compartió una foto de sus 'rollitos'.

A través de su cuenta Instagram, Rebeca Escribens escribió: "Tengo rollos y soy feliz con ellos". Con este mensaje, dejó en claro que no le importan los estereotipos de belleza y no se avergüenza de su cuerpo. Muchos de sus seguidores aplaudieron la honestidad de la conductora y elogiaron que, pese a no tener el cuerpo perfecto, ella lo era por su actitud.

Y es que Rebeca Escribens siempre se ha mostrado fiel a lo que cree. La conductora ha protagonizado varios incidentes graciosos durante el noticiero de Primera Edición con sus compañeros Federico Salazar, Verónica Linares y Gonzalo Nuñez. La última vez, la conductora hizo que su compañera pasara el roche de su vida al mostrar todo lo que tenía debajo de la mesa.

Rebeca Escribens le hace pasar el roche de su vida a Verónica Linares

Ahora, a pocas horas de volver a América Espectáculos, Rebeca Escribens despide sus vacaciones con una nueva fotografía en bikini. La leyenda de la imagen causó mucha aceptación entre sus seguidores en redes sociales.

"Después de mucho relajo a chambear como Dios manda. Él me hizo rica, pero no millonaria ¡Hay que pagar cuentas!", escribió en su cuenta Instagram Rebeca Escribens. La imagen rápidamente consiguió más de 4 mil likes.

"Usted es una excelente persona con una personalidad increíble. Te admiro y eres una de las mejores conductoras de espectáculos y mujeres sin filtro que existe. Pdta: gracias por deleitarnos con su belleza", escribió uno de sus seguidores.

"Les ganaste a todas Rebe. Re guapa. Qué chica reality ni qué nada. Son zapatillas a tu lado", escribió otra seguidora de Rebeca Escribens.

