En la última edición de su Bloque de Espectáculos, Rebeca Escribens confesó sentirse ‘riquísima’ ‘por dentro y por fuera’ luego de que comentara que muchas veces el paso de los años es evidente.

Rebeca Escribens, con su particular estilo, comenzó a cantar y recibió algunos comentarios de su equipo de producción que la hicieron reflexionar sobre su vos y el paso de los años.

Asimismo se animó a lanzar un picante comentario sobre su apariencia física indicando que actualmente se encuentra muy contenta consigo misma.

“Hasta la voz envejece si no la ensayas, si no la cultivas, pero todavía me siento recontra riquísima por adentro ...¡uf! y por afuera... ¡ni que decir!”, se le escucha decir a Rebeca Escribens en su bloque de Espectáculos.

Rebeca Escribens y su picante comentario - TROME

Rebeca Escribens no pierde la oportunidad para realizar hilarantes comentarios en su bloque de Espectáculos del noticiero América Noticias. Esta vez, la animadora opinó de la faceta de mamá de Melissa Loza, con su particular estilo.

La también actriz calificó de ‘vieja’ a Melissa Loza y dijo que es una etapa diferente la que está atravesando al haber tenido una bebé después de 17 años.





“Qué hermosa la bebé, qué bonita etapa. Y esta bebida, es una nueva etapa, definitivamente. Es otra cosa ser mamá de vieja, digo, de grande”, dijo Rebeca Escribens, generando risas en el estudio.