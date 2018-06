Rebeca Escribens: "Rosángela Espinoza es un mono con metralleta" [VIDEO y FOTOS]

‘Es un mono con metralleta’, expresó la conductora Rebeca Escribens con respecto a la modelo Rosángela Espinoza , quien dijo que Milett Figueroa no tiene autoridad ni criterio para calificarla en su desempeño de baile.



“Terrible es Rosángela Espinoza , ¡qué barbara! No se queda callada por nada del mundo, nosotras somos chicas sin filtro, pero

Rosángela es ‘mono con pistola’, con metralleta, bazuca, diría yo”, manifestó Rebeca Escribens en ‘América espectáculos’.



Rebeca, el público podría malinterpretar tu comentario sobre Rosángela…

No tengo nada en contra de nadie, Rosángela me parece una chica linda, que la gente piense lo que desee. Mis comentarios nunca van en contra de nadie; al contrario, hay mucha ironía y qué bueno que lo reciban bien, porque hasta ahorita nunca me han hecho ‘el pare’.



Pero de vez en cuando le das su ‘jalón de orejas’ a algunas figuras del medio…

Los ‘cochineo’, pero ahí nomás, es parte de mi personalidad, soy así con todos. Hasta el momento caigo en gracia, nadie se ha molestado. (L.Gamarra)