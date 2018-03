¿Rebeca Escribens volará a Rusia para entrevista exclusiva con Jefferson Farfán? [VIDEO y FOTOS]

Rebeca Escribens reconoció que se quedó helada con el saludo que Jefferson Farfán le envió por el Día de la Mujer y aseguró que se puede entretener al público sin necesidad de ‘maletear’.



“Un saludo súper especial para la hermosísima Rebeca Escribens de parte de Jefferson Farfán. Te mando un besote, Rebeca, espero que estés muy bien, que sigan los éxitos del mundo”, dijo el futbolista.



“La verdad, me quedé helada, creo que mi cara lo expresó todo. No sé quién hizo la gestión, pero me sorprendió. Estoy muy agradecida”, precisó.



En redes comentaron mucho el saludo, además fue muy galante.

Seguro que despertó interés porque él es un gran futbolista, que hará un gran trabajo en el Mundial porque anotará muchos goles.

También se dieron esos comentarios porque él no quiso dialogar con Magaly (Medina).



Ese no es mi problema, yo no miro al costado, mi chamba es entretener al público.



Ahora el bloque va hasta las 10 de la mañana y el rating les ha favorecido ante la competencia (con ‘La purita verdad’).

Sí, nos ha ido bien, hemos cerrado con ‘picos’ de 12 puntos y eso es buenísimo. Parece que al público le gusta ver a la payasa de Rebeca y enterarse un poco más.



¿Se puede hablar de la farándula de manera divertida?

Claro, no hay necesidad de ‘maletear’ ni dañar a nadie. Además, con qué moral uno puede juzgar a la gente. Yo solo bromeo y me tomo algunas licencias para decir lo que pienso sin ofender.



¿Irás a Rusia para entrevistar a la ‘Foquita’?

No lo sé, pero él cuida mucho su vida privada. (C. Chévez)

