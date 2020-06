En la última edición de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens le envió un mensaje a Samahara Lobatón luego de conocer que está embarazada. La hija de Melissa Klug compartió la noticia en sus redes sociales y mostró su avanzado estado de gestación, para sorpresa de sus seguidores ya que ella había negado la notica semanas antes.

La hija de Melissa Klug mencionó que se había olvidado de ponerse la inyección, por lo que fue un poco irresponsable no darse de cuenta de este hecho: "Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, sostuvo.

Samahara Lobatón agregó que recién se enteró que estaba embarazada cuando tenía 8 semanas, pues no tenía síntomas y estaba haciendo su vida normal durante la cuarentena.

Al respecto, Rebeca Escribens le dijo que ‘le espera un largo camino de mucho sacrificio’ ahora que se convertirá en madre a sus cortos 18 años.

“Bienvenida al club, Samahara. Te espera un camino largo con mucho sacrificio, harto trabajo, pero bastante amor. Así es la vida”, dijo Rebeca Escribens en su bloque de Espectáculos.

Rebeca Escribens le habla a Samahara Lobatón - TROME