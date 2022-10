¡WAO! Rebeca Escribens entrevistó a los exMenudo, Ricky Meléndez, Miguel Cancel y Johnny Lozada. La conductora aprovechó la oportunidad para bailarles y cantarles en vivo durante su programa.

La reacción de los artistas no se hizo esperan y se mostraron más que sorprendidos por la actitud de la presentadora. “Qué increíble lo que acabas de hacer, me has dejado en shock. Yo espero que todo esto lo estén grabando”, dijo Johnny Lozada.

Al ser consultada de qué canciones se sabe, Rebeca Escribens reconoció que es un fan y que conoce todas sus canciones. Además, aprovechó para pedirles que la suban al escenario.

“ Voy a ir de rojo para que me llames y me hagas subir al escenario”, expresó.

Rebeca Escribens entrevistó a ex Menudo

TE PUEDE INTERESAR

Humberto Polar contó cómo la ‘Señito’ convenció a Delgado Parker de escogerla para conducir Aló, Gisela

Conductores de América Hoy son ‘detenidos en la puerta’ por no pagar cuenta: “Qué vergüenza”, dice Giselo

Janet echa flores a Gisela y lanza indirecta a Magaly: “Reina de televisión es una y es Gisela, ella me inspiró”