La conductora de ‘América Espectáculos’ no dudó en comentar la carta notarial que Yahaira Plasencia le envió al chico reality Pancho Rodríguez por mencionarla indirectamente en entrevistas cuando se encontraba privado de poder ingresar al Perú. Rebeca Escribens ironizó el documento que emitió la salsera.

“ Yahaira esperó que Pancho Rodríguez llegara al Perú para mandarle una cartita bastante poderosa , en pocas palabras, una carta notarial. O te rectificas o te regresas, una cosa así”, dijo.

Incluso, la presentadora de espectáculos comparó el pronunciamiento EN VIVO de Pancho con las declaraciones que alguna vez dio Guty Carrera para jurar que no fue infiel.

“ No quiero más problemas, me rectifico, me rectifico, me rectifico y se acabó ”, puntualizó.

Rebeca Escribens sobre la rectificación de Pancho Rodríguez

PANCHO RODRÍGUEZ PIDE DISCULPAS A YAHAIRA

Pancho Rodríguez regresó al Perú después de estar nueve meses en Chile por problemas que tuvo con Migraciones. Sin embargo, el chico reality se presentó en el programa de “En boca de todos” en donde comunicó que Yahaira Plasencia le había mandado una carta notarial.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, comentó frente a cámaras.