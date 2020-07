La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens ofreció disculpas a la exguerrera, Melissa Loza tras tildarla de madre vieja.

Todo ocurrió el último martes cuando presentó la nota donde Loza publica las fotos de su bebé en Instagram. Sin filtro alguno Rebeca señaló: “Que hermosa la bebé, vieron esos ojazos, que bonita etapa. Yo sé que tiene a Flavia que ya está grandecita (...) y esta bebita, es una nueva etapa, es otra cosa ser mamá de vieja”.

Este miércoles por la mañana, Rebeca quiso limar asperezas con Loza por sus comentarios pero los nervios le jugaron una mala pasada.

“Qué manera de fregar a la gente (...) Quiero saludar a Melissa Loza, por si acaso yo no te dije, o sea, yo sé que a veces hago bromas pesadas, pero yo jamás diría que ser mayor de edad, o sea digo, más mayor...”, dijo Escribens para luego quedarse en silencio.

En ese momento, un miembro de la producción le aconsejó: “No la arregles. Ahí no más, de allí la llamas”. De inmediato, Rebeca señaló: “Melisita escucha el audio no más que te he enviado, te lo pido por favor. Estoy sudando por que no la arreglo”.

Rebeca Escribens se disculpa con Melissa Loza