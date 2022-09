Natalia Salas sorprendió a todos sus seguidores al revelar que está padeciendo de cáncer de mamá y que se tendrá que extirpar el seno. Al respecto, Rebeca Escribens no evitó en quebrarse en pleno programa de ‘América Espectáculos’ y le envió un sentido mensaje de fortaleza.

“Ayer estaba a punto de acostarme y estaba chequeando las redes sociales y a veces uno cree que tiene la pena más honda, más difícil, el problema más atroz de su vida y de pronto veo a Natalia Salas contando que está padeciendo cáncer de mama. Contando el problema con una sonrisa en los labios, optimista, dando el ejemplo, como muchas mujeres”, dijo.

La conductora de televisión se mostró sentida por el mensaje de Natalia Salas y le envió mucha fuerza asegurando que la tendrá en sus oraciones. Además, aprovechó en incentivar a las mujeres a hacerse descartes.

“Me imagino que tú puedes estar pasando por una situación similar, bueno si no tienes a nadie, te tienes a ti, hay que buscar fuerzas. Uno no cree en la fortaleza que pueda tener hasta que esa es su única opción, no tengas miedo porque lo que se descubre a tiempo se puede sanar. Este tipo de noticias sirve para alertarte, hazte una revisión. Sábado a las 3pm es su operación y todos vamos a estar contigo, vamos a unirnos en oraciones o en lo que creas. Vas a salir bien ”, dijo.

NATALIA SALAS REVELA QUE TIENE CÁNCER

Natalia Salas atraviesa complicados momentos luego que fuera diagnosticada con cáncer de mama. La actriz compartió esta noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico ”, explicó la actriz.