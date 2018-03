Rebeca Escribens hace comentario burlón sobre el nuevo look de Sheyla Rojas [VIDEO y FOTOS]

El look de Sheyla Rojas es bastante comentado en las redes sociales. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, también se refirió al nuevo aspecto de la conductora de "Estás en todas".



Rebeca Escribens expresó que el cabello de Sheyla Rojas estaba muy blanco y la comparó con el personaje del Doctor Chapatín. El hecho generó risas de parte del equipo de trabajo de América Espectáculos.



"Sheyla tiene tiempo para regresar a la actuación, está muy bien 'Sheylita', no lo haces nada mal. Más bien tu pelo como que está bastante blanquito se parece al 'Dr. Chapatín'. No puedo con tu rubio. ¡Te queda lindo! Todo lo que te pongas te queda lindo", expresó Rebeca Escribens sobre el look de Sheyla Rojas.



Sheyla Rojas y Rebeca Escribens mantienen una relación coordial. Incluso, la conductora de América Espectáculos le dio consejos para mejorar su desempeño en la televisión a la ex chica reality. Ambas son figuras de América Televisión.



Sheyla Rojas empezó a lucir el cabello con un tono más rubio platinado desde el 25 de enero. La conductora de "Estás en Todas" está acostumbrada a las críticas, pero se afirma inmune. La ex chica reality es seguida por un millón de personas.

Rebeca Escribens hace comentario burlón contra Sheyla Rojas