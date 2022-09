La final de La Gran Estrella estuvo marcada por grandes sorpresas. Entre ellas, la coronación de las dos ganadoras del reality de canto, Indira Orbegoso y Karla Zapata, pero también otros hechos que llamaron la atención, como el estrambótico peinado de la conductora del programa, Gisela Valcárcel.

Rebeba Escribens usó unos segundos de América Espectáculos para referirse al programa y al look de la Señito. “Las presentaciones fueron espectaculares, fue la primera vez que sucede un empate. Yo los vi y realmente se me puso la piel de gallina, qué bárbaro, así que bien merecido el triunfo de las dos”, acotó.

Asimismo, sobre el peinado de la rubia conductora, ‘Rebe’ señaló que le encanta la personalidad de la madre de Ethel Pozo. “ Gise, bien arriesgada. A mí me encanta Gisela porque le importa tres pepinos si se pone un pajarraco acá o una cola acá. El peinado locazo, arriesgado, alucinante, a mí me encantó. Me encanta que siempre te atrevas a hacer las cosas sin importar lo que diga el resto , así que por favor, te pido que me cuentes qué cosa va haber este sábado”, dijo haciendo un gesto con la cabeza.

SAMU RAJA DEL PEINADO DE GISELA

Samuel Suárez se burló en su portal de Instarándula de Gisela Valcárcel en la gran final de ‘La Gran Estrella’. El comunicador consideró que ante el bajo rating del reality, la rubia tiene la necesidad de llamar la atención.

“ Nada malo que decir, ella es muy hábil, jajaja, por algún lado tiene que llamar la atención , si no es con sus jales, tendrá que ser ella misma. Hoy busca cerrar su rating con dos dígitos a como de lugar”, dijo.

Incluso, el polémico Samu reveló una foto de quien sería el ganado del reality de canto, pues como se comprende, el programa ya fue grabado.

“ No empieza su show y ya es viral la imagen de su gran final con la copa . Ay, pero como aquí no somos tumba la fiesta y respetamos el trabajo de todas las personas que están ahí, dejamos al poco público que sigue ese espacio, disfrute del programa sin spoilers”, acotó.

