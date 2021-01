Luego de que el presidente de la República, Francisco Sagasti impusiera cuarentena de 15 días para frenar el número creciente de contagios por el nuevo coronavirus, la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens se animó a dar un mensaje de aliento para enfrentar esta situación.

Se tomó unos minutos en su espacio de espectáculos para contar cómo tomó la noticia y aconsejar a sus televidentes una técnica de respiración necesaria para relajarse y tomar con calma el nuevo confinamiento.

“Yo no soy quien para pedirles calma, no soy quien para decirles que se tranquilicen por el anuncio del señor presidente (sobre la nueva cuarentena). Yo agarré la silla, me senté, agarré un trapo y empecé a hacerme aire nuevamente. La ansiedad me llegó al pico. Cuidemos nuestro estado de salud mental, ¿cómo se haces? pues respira tres veces profundamente, piensa que el aire recorre por tu cuerpo y exhala. Eso es importante, aprender a respirar”, expresó Rebeca Escribens mientras el equipo de producción la apuraba para que presente una nota.

“Vamos a resistir, recuerden que esta situación se va a frenar solamente si tú y yo ponemos de nuestra parte. Yo no soy quién para dar el ejemplo. Siempre trato de ser mejor persona en el día a día, mi responsabilidad como comunicadora es dar el ejemplo, pero eso no quiere decir que no meta la pata alguna vez. Siendo conscientes de eso seguiremos avanzando, vamos a respirar para mantener la calma”, añadió la conductora.

También recomendó cuidar a los pequeños de la casa, quienes estuvieron confinados por más tiempo durante la primera ola de la pandemia del nuevo coronavirus el año pasado. “Sobre todo mamis darle calma a los chicos que son quienes más lo necesitan”, dijo la presentadora.