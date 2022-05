POR: ANGE BORRERO

La actriz y conductora de espectáculos Rebeca Escribens se define como una mujer ‘multitask’, que puede lidiar con todas sus actividades y, al mismo tiempo, esforzarse por ser una mejor persona todos los días. En medio de su ajetreada agenda, se animó a responder nuestro cuestionario.

Rebeca, ¿cuál ha sido tu mayor reto?

Siento que es el día a día, levantarme y ser mejor persona. Mi punto de partida soy yo como mujer. Me enfoco en mí y en ser mejor para que todo lo demás también funcione bien.

Como mujer, ¿cómo te describes?

Tengo varios momentos en mi vida y distintas actividades. No me gusta darle prioridad a ningún rol, a pesar de que te haya comentado que primero soy mujer (risas). ¿Cuándo eres mamá?, ¿cuándo eres profesional? Yo soy una sola Rebecca.

¿Y cómo eres?

Soy una mujer ‘multitask’, puedo lidiar con muchas tareas y facetas. Puedo agotarme, caerme y volverme a levantar. Soy un ser humano común y silvestre que trata de hacer lo mejor en su día a día.

¿Qué consejo le darías a alguien que está por empezar un proyecto?

No suelo dar consejos, pero sé que cualquier inicio siempre debe ser con la verdad por delante. Pregúntate: ¿qué te hace feliz?, ¿qué quieres comunicar? Pero de verdad, no a medias.

¿Por qué?

Porque para mí buscar la verdad a medias es pensar qué le gusta al público, no a ti. En ese orden, yo no funciono. Yo soy como soy y si te gusta, qué bueno (risas). Si no, hay muchas opciones al costado.

Eres una mujer muy transparente...

No sé si soy transparente, ahumada o polarizada (risas). Solo sé que en mi vida siempre trato de hacer las cosas que a mí me hacen bien, con la verdad siempre por delante y sin perjudicar a nadie.

¿Cómo comenzó el podcast ‘Mujeres de la PM’?

Fue una idea de Almendra (Gomelsky). Ella nos buscó (a Katia Condos, Gianella Neyra y a ella) y conversamos. Así empezó.

¿Qué te gusta más de este proyecto?

Lograr que el público se ría y sienta que lo que hacemos es terapéutico, porque se pueden relajar y divertir.

¿También es terapéutico para ti?

Absolutamente. Es un placer y un regalo tener un trabajo que amas y con mujeres que admiras.

Se ve que tienen química, y que además se respetan y quieren...

Esas son dos palabras para que cualquier sociedad triunfe. Tanto una sociedad de matrimonio, de madre e hijo, de amistad.

TE PUEDE INTERESAR

Miyashiro regresó a ‘La banda del Chino’: “Estoy intentando reparar el daño que le hice a mi familia”

Johana Cubillas cuadró a Mirella Paz por ‘likes’ a su esposo: “Se quería pasar de pen... una cínica fatal”

Hijo y hermanas de Cachuca no fueron a su matri: “Si van a tocar lo que yo amo, doy un paso al costado”