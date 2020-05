Era cuestión de tiempo. Rebeca Escribens sorprendió a sus seguidores grabando su primer Tik Tok. En la grabación aparece realizando el divertido reto de #JloTikTokChallenge.

Rebeca Escribens compartió el video en su cuenta de Instagram. “Buenos medios días mi gente!Suéltame la música”, escribió la conductora de televisión. La publicación alcanzó las 195.542 reproducciones.

Usuarios de las redes sociales le hicieron recordar a Rebeca Escribens que ella dijo que no se uniría a Tik Tok porque no le encuentra la gracia, sin embargo, la conductora indicó que durante la cuarentena le habría encontrado el encanto. “Lo más importante es divertirse”, menciona la conductora.

La conductora recibió muchos elogios de sus seguidores, quienes afirman que lo hace bastante bien para ser su primera vez en la aplicación de videos. Como se recuerda, Rebeca Escribens dijo que no quería crearse un Tik Tok porque prefería la onda de Instagram.

“La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente”, indicó hace dos meses en el programa América Espectáculos.

