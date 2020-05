Sus seguidores lo notaron. Rebeca Escribens explicó los motivos por los cuales ya no aparece sonriente en su bloque de Espectáculos de América Noticias, ahora que se encuentra conduciendo este espacio desde su casa por la cuarentena del coronavirus.

Resulta que, en medio de un enlace con ‘América Hoy’, Rebeca Escribens contó que muchos de sus seguidores le preguntaron por qué ya no apareceía sonriendo y con la misma energía que antes lucía cuando conducía desde los estudios de Pachacamac.

Al respecto, Rebeca Escribens pidió paciencia y buen humor para sus seguidores que esperan ver sus locuras en TV y espera que pronto pueda volver a sonreir.

“Decirle a todas las personas que siguen América Espectáculos, he leído comentarios en los que la gente escribe que desea y espera la misma alegría, la misma sonrisa y las mismas locuras, lamentablemente la situación a veces no lo permite. Solamente paciencia y buen humor, las cosas se van a acomodar”, comentó visiblemente conmovida por la coyuntura.

Rebeca Escribens explica por qué ya no luce alegre en TV

REBECA ESCRIBENS JALÓN DE OREJAS A AMY Y MAYRA GOÑI

¡INCÓMODA! Así se mostró Rebeca Escribens en la última edición de ‘América Espectáculos’ luego de enterarse del enfrentamiento mediático que protagonizaron Amy Gutiérrez y Mayra Goñi, por unos malentendidos con el cubano Nesty.

En los últimos días, Amy Gutiérrez y Mayra Goñi han declarado, por su lado, que su amistad se acabó por una molestia que tuvo la actriz por unas declaraciones de la salsera con respecto a Nesty, cuando participaban en El dúo perfecto'.

Al respecto, Rebeca Escribens consideró que es ‘una tontería’ que estén peleando en un contexto en el que el mundo se encuentra en alerta por las tragedias que está dejando la pandemia del coronavirus.

“De verdad que es una pena que, ante tanta dificultad que afronta el mundo en general, la gente se esté peleando por tonterías, disculpen, es mi opinión”, dijo Rebeca Escribens, muy incómoda.

