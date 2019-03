Rebeca Escribens y Verónica Linares se vacilan con duelo de hip hop al estilo de 'Esto es Guerra'

Rebeca Escribens y Verónica Linares se contagiaron de la ‘Batalla de hip hop’ de ‘Esto es guerra’ y muy a su estilo soltaron sus gallos en el set de ‘América espectáculos’.



“Qué divertido, no sé por qué hacemos esas cosas, ja, ja, ja. Deberíamos tener la letra, le voy a decir a Federico para grabarla en un estudio, como ella ( Rebeca) siempre pone sus fondos musicales en su programa, cada vez que quiera molestar, saldrá la música: ‘Vete gorda y te sobra’. Qué buena”, sostuvo Linares, agregando que la pasó tan bien que casi se hace ‘la pichi’.

Linares destacó que tiene gran amistad con Rebeca y Federico, quien la ayudó a componer la letra que cantó en la ‘Batalla de hip hop’.



“Hay momentos en el noticiero que salimos de la noticia, eso no lo podemos hacer a las siete de la mañana, ya cuando entra Rebeca se aligera un poco”, indicó.

Por su parte, Rebeca se mostró en desacuerdo con que Verónica grabe la melodía y dijo estar preparada para darle revancha, pues perdió este primer encuentro musical.



De otro lado, Escribens defendió a Luis Miguel y dijo que su concierto ‘fue extraordinario’.

“Luis Miguel sigue siendo Luis Miguel, tiene la voz madura. No hay ninguna estafa, pero lo que hubo fue desorganización”, remarcó.



HIP HOP



Rebeca: Verito Linares te crees muy bonita, pero en realidad estás llena de arruguitas. Friegas por el aire, es justo por tu edad. Eres una bruja, viejita por tu edad.

Verónica: ¿Estás segura que eso es todo? Atente a las consecuencias… Dice que tiene calle y que no es gorda, pero no sabe nada y es tremenda lorna. Se viste como joven, la chica cuarentona, trata de ocultar con faja todo lo que sobra. Al final se ríe, no sabe y cobra, cobra, cobra. (D. Bautista)