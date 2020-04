¡YA LO OLVIDÓ! Rebeca Escribens contó en vivo que ‘ya perdonó’ a Verónica Linares por no haberle contado que estaba embarazada y por tener que enterarse de la noticia en pleno programa en vivo, hace ya varias semanas. La conductora de ‘América Espectáculos’ bromeó al respecto.

Rebeca Escribens comentaba la reacción que tuvo Mario Hart al enterarse que se convertirá en padre y la comparó con la noticia que recibió, hace un mes, de parte de Verónica Linares cuando comentó en vivo que estaba embarazada.

“¡Qué bonita forma de sorprender, Korina! No como a mí que me agarraron al aire, fui la última rueda del coche. Pero no te preocupes, Verito, ya lo olvidé, ya te perdoné”, dijo Rebeca Escribens con su particular estilo.

Rebeca Escribens le responde a Verónica Linares

¡ESTOY EMBARAZADA!

Hace ya más de un mes, Verónica Linares anunció en vivo que se encuentra embarazada a sus 43 años. La noticia cayó de sorpresa para sus compañeros Federico Salazar y Rebeca Escribens.

“Estoy embarazada, por eso es que Federico se asustó, casi me caigo”, dijo Verónica Linares a lo que Rebeca Escribens respondió sorprendida: “¿Me estás hablando en serio?”.

Rebeca Escribens, que no conocía la noticia del segundo embarazo de Verónica Linares, rápidamente acudió a saludarla a su estilo. Si bien todos esperaban un abrazo entre ambas, la conductora la felicitó de una pelicular forma ‘por el coronavirus’.

Verónica Linares embarazada