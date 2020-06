Rebeca Escribens reaparecerá mañana en el set de ‘Primera Edición’ para estar ‘al pie del cañón’ y entretener al público que, en medio de esta pandemia, le ha expresado su cariño por redes sociales.

Qué bueno saber que vuelves al set...

Sí, vuelvo. Hay que ir adaptándonos a esta nueva forma de vivir. Estuve encerrada 80 días. Tengo que estar el lunes temprano al pie del cañón.

Tu bloque desde casa también ha entretenido a los televidentes y tu hijito se volvió tendencia sacando cara por Yahaira...

Ja, ja, ja. Él no conoce a Yahaira. No tiene la menor idea de quién es, ni sabe que parte del ‘juego’ que incorporo a mi trabajo es utilizar el doble sentido. Ellos recién se han enterado de cuál es mi chamba en el canal, a raíz de la cuarentena. Saben que trabajo en América, pero no sabían qué hacía.

¿Ahora están pendientes?

Les he enseñado, desde pequeños, que mi trabajo es como cualquier otro, que no hay nada extraordinario... más que hacerme feliz. Además, siempre agradezco el reconocimiento del público.