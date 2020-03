¡Tenso encuentro! El reality Divas contó con la presencia de Yahaira Plasencia, quien participó en las presentaciones de combatientes y guerreras. La salsera bailó junto a Rosángela Espinoza, quien fue su enemiga años atrás por el fuerte enfrentamiento que tuvieron en el reality Esto es Guerra. Al respecto, Rebeca Escribens se mostró en desacuerdo con la decisión de juntarlas y hacerlas bailar.

“La producción, no se a quién se le ocurrió, colocarla casi a la misma altura de Yahaira Plasencia (en referencia a Rosángela Espinoza) Nada que ver, tres pasos para atrás”. dijo Rebeca Escribens sobre la decisión de hacer bailar juntas a La Chica Selfie y la salsera. En esa misma línea, Belén Estévez también indicó que Espinoza se vio opacada por los movimientos de la cantante de “Y le dije no”. “Solamente la parte en la que bailó Yahaira y Rosángela a mí no me pareció, no lo hubiera hecho porque Yahaira claramente desdibujó a Rosángela, pero no es mala onda sino que la salsera es un torbellino, remece todo el estudio, quedó un poco más abajo la modelo”, expresó la jurado de Divas.

En una entrevista detrás de cámaras, Belén Estévez continuó siendo crítica con Rosángela Espinoza. “Yo te digo algo (...) si a mí me dicen te vas a poner bailar al lado de Yahaira yo tampoco aceptaría, Yahaira es una cosa impresionante, nadie mueve el ‘toto’ como lo mueve ella. Yo no me expondría a que me comparen y si pones a dos nada más (...) va a haber una comparación, la comparación siempre va a hacer odiosa. Hasta ahora no he visto a alguien que la supere bailando el ‘toto’, yo no le he visto”, expresó la bailarina,

Rebeca Escribens le dio la razón a Belén Estévez y dijo que entendía perfectamente la posición de la jurado de Divas. “No sé quién, coreógrafo evidentemente, planteó el movimiento, los lugares, y la manera en que cada bailarina se desplazaba, pero a mí también me hizo ruido cuando vi el show y vi a Rosángela Espinoza casi a la altura de Yahaira Plasencia, no me gustó la propuesta, no está mal, pero a mí no me gustó porque (...) Yahaira se come el escenario, para mí es una opinión válida”, dijo la conductora de América Espectáculos.

Además, Yahaira Plasencia sorprendió a todos afirmando que le encantó bailar junto al equipo de Rosángela Espinoza. "Todas las chicas lo han hecho súper bien. Me fui para los Combatientes porque lo han hecho súper bien, pero al otro lado, había sensualidad por parte de Michi”, expresó la cantante.

En 2017, Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia tuvieron un fuerte enfrentamiento en Esto es Guerra que acabó con la expulsión de la salsera del espacio televisivo. En aquella oportunidad, la pelea no sólo fue verbal sino terminó en agresión física. La cantante golpeó muy fuerte a La Chica Selfie en el rostro y ambas empezaron a agarrarse a manotazos. Incluso, la Plasencia le tiró una patada a Espinoza. Revive la pelea aquí.

