Recuento 2017: Esto fue lo peor que nos dejó la TV este año [VIDEO y FOTOS]

Todo año tiene momentos buenos y malos. En este recuento decidimos recordar sólo los exabruptos que en ocasiones se cometen en televisión. Ojo, esta lista está enfocada en los programas de espectáculos. Podríamos enlistar más, pero decidimos elegir cinco, más su bonus track.



Peluchín vs Mujercitas. En junio de 2017, el conductor Rodrigo González utilizó su programa "Amor, amor, amor" para despotricar contra la novela Mujercitas. El hecho sucedió cuando el presentador de televisión sostenía una entrevista con el actor Paco Bazán. El exmodelo contaba que iba a participar en una telenovela mexicana llamada Mujerzuelas.



El comentario fue aprovechado por Peluchín para hablar de la telenovela Mujercitas que fue protagonizada por María Grazia Gamarra, Carolina Cano, Vania Accinelli, Briana Botto y Pierina Carcelén. "A la de acá debieron ponerle así", indicó el conductor de "Amor, amor, amor". Exacto, Peluchín dijo que la novela Mujercitas debería llamarse Mujerzuelas, y agregó que en México eran más honestos.



Cuando se redactó este artículo , el que puedes leer completo aquí, el conductor indicó que sus palabras se descontextualizaron, pero como todo queda grabado aquí volvemos a publicar el video donde Peluchín afirma esto.



Peluchín se refiere a Mujercitas

Zorro Zupe y los calzones. Ricardo Zupe, panelista asiduo de programas de espectáculos , empezó una guerra contra la modelo Milett Figueroa en febrero de 2017. El también promotor de eventos decidió empezar este enfrentamiento porque según él la actriz no fue agradecida y negó la amistad que sostuvieron por varios años en los que la joven recién empezaba su carrera en el mundo de la televisión.



Ricardo Zupe calificó de Marimar a Milett Figueroa y tuvo comentarios clasistas contra la modelo porque según él, ella no tenía mucho dinero cuando recién la conoció. "¡Ubícate Marimar! Que me devuelva mis calzones y mis vestidos. Yo te prestaba calzones, porque nunca llevabas [...] Creo que ella disfrutó mucho el tiempo que pasamos juntos pero creo que ella es actriz, supertalent, ya no es natural. Yo detesto la gente fingida", se refirió así el panelista sobre la joven.



Además, Ricardo Zupe acusó a Milett Figueroa de no ser lo suficientemente agradecida. "Yo a ella la metí a 'Esto es Guerra'. Hablé con el productor del programa y le aseguré que se iba a aportar bien. Él no la quería meter porque tenía mala fama. ¡Acuérdate! Por estar haciendo trencitos con hombres casados, comprometidos y con hijos.". Puedes leer el artículo completo aquí.



Zorro Zupe destruye a Milett Figueroa y la llama 'Marimar' por este motivo

Yahaira Plasencia vs Rosángela Espinoza. Uno de los momentos más álgidos del mundo del espectáculo, sólo superado por la pelea de las Wachiturras y las Culisueltas, fue el enfrentamiento entre las chicas realities Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza. El hecho sucedió en Octubre de 2017 en el programa Esto es Guerra.



Tras varias peleas verbales sostenidas por Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza en el programa Esto es Guerra, la salsera y la modelo llevaron sus rencillas al siguiente nivel y tras un juego de pasteles empezaron a golpearse en vivo. Aquí puedes revisar el artículo que trabajamos del fátidico día.



Tras el escándalo ocasionado por la pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza, la salsera y la modelo fueron separadas del programa. Sin embargo, muchos espectadores consideran que la producción de Esto es Guerra propició que la situación llegará a ese nivel.



Detrás de cámara de la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Lady Guillén vs Kareen Spano. En noviembre de 2017,la actriz Eva Bracamonte acusó al director de teatro Guillermo Castrillón de abusar sexualmente de ella. La denuncia permitió a otras actrices contar sus terribles experiencias en los talleres de Castrillón. En medio de esta problemática, la actriz Kareen Spano se presentó en el de Lady Guillén para defender al sujeto.



Karen Spano y Lady Guillén sostuvieron una tensa entrevista, de la cual la actriz se fue arrojando el micrófono al piso tras los cuestionamientos que le hacía la conductora sobre su posición de defensa a Guillermo Castrillón y de ataque a Eva Bracamonte.



Kareen Spano mencionó que sufrió una la violación que sufrió a los 16 años, a lo que Lady Guillén respondió afirmando que este hecho terrible es lo que hace que la actriz sostenga su defensa al director de teatro. Esto desencadenó la ira de la actriz, quien solo respondió: "Ay, chau Lady", se paró y tiró el micrófono frente a la conductora. Revive ese momento aquí.



Kareen Spano y Lady Guillén

Magaly Medina vs Estudiantes de San Marco . Este año la periodista decidió abandonar el mundo del espectáculo para convertirse en la conductora del programa de noticias, 90 Matinal. En marzo de este año y desde ese espacio televisivo insultó a los estudiantes de San Marcos que se encontraba realizando una protesta contra la administración del centro de estudios.



" Estos chiquitos se están quejando de la represión policial brutal...Pero, por favor ellos tomaron su universidad. Estaban jalando un cable para electrificar la puerta de entrada. No estoy escuchando hablar a estudiantes universitarios que a estudiantes universitarios que realmente quieren hacer una carrera, estoy escuchando a hablar a unos aprendices de terroristas", dijo la conductora de Latina.



Las declaraciones de la periodista, las que puedes revisar completas aquí, generó que los estudiantes se organizarán y mostrarán su repudio contra los dichos por Magaly Medina, a quien amenazaron con querellar. La conductora de 90 Matinal se vio obligada a pedir disculpas.



BONUS TRACK. No podemos olvidar el enfrentamiento entre Mario Hart y Krayg Peña en mayo de 2017 en el programa Esto es Guerra. Pese a que ambos pertenecían al equipo de Los Leones se llevaban pésimo debido a que ambos habían mantenido una relación afectiva con la modelo venezolana Korina Rivadeneira.

