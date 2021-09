Este sábado se realizará una nueva edición de La Final Nacional de Red Bull Batalla de Gallos Perú 2021, en la cual los freestylers sacarán sus mejores rimas para quedarse con el título y ganar su boleto a Chile. Es importante recordar que Stick se llevó la victoria la temporada pasada por encima de Skill y Ramset. ¿Habrá bicampeonato o nuevo campeón?

Uno de los hechos más resaltantes de la jornada de la La Final Nacional de Red Bull Batalla de Gallos Perú 2021 es que participarán dos mujeres a la vez: Sumeria y Maricielo. Aquí te contamos sus historias.

Sumeria

Red Bull Batalla Perú 2021 EN VIVO: Sumeria y Maricielo, la mujeres que participan en el evento

Nació el 7 mayo de 1999, en Huacho, y actualmente tiene 22 años. Sumeria lleva 4 años en el freestyle y esta será su primera participación en una Nacional de Red Bull Batalla.

En el 2019, la representante de Plaza de Reyes había estado clasificada a la fecha Regional en Arequipa, pero no logró llegar a la última instancia.

En los últimos años, Sumeria ha sumado a su palmarés títulos de la Liga Femenina (2019), Homosapiens Agallas (2020) y Lonco Free (Chile, 2021).

Maricielo

Nació en Lima, el 11 de agosto de 1997, y también será su primera participación en una Final Nacional de Red Bull Batalla.

Anteriormente, Maricielo ya había disputado la Regional 2019 en Arequipa. La representante del colectivo Rapstyle batalla desde el 2015 y, tras una pausa, retomó las competencias en 2017 y desde ahí no ha parado.

Ha sido campeona BDM Femenino 2019, es subcampeona en Homosapiens Rap 2020 y conforma el equipo peruano de God Level 2021 junto a Jota, Jaze y Nekroos.

LA PRIMERA MUJER EN LA FINAL DE LAS BATALLAS DE LOS GALLOS PERÚ

En la Final Nacional del 2016, Zakia hizo historia al ser la primera mujer en participar en la Red Bull Batalla de los Gallos Perú.

“Me sentí súper nerviosa porque me tocó con Nekroos en la primera ronda y me dio cólera. No te pases pues, no seas malo, él era uno de los favoritos para ser campeón”, cuenta la freestyler.

Batalla de los Gallos entre Zakia y Klibre.

Antes de 2016, no habían muchos antecedentes de mujeres participando en la Red Bull Batalla de los Gallos. Los nombres de Jess y Reiss sonaban en España, pero sólo la primera llegó a una Final Nacional.

En Argentina las MCs Rouse y La Joaqui también ganaban reconocimiento de la movida, aunque solo la última participó en la Final Nacional de 2014. En 2012, la dominicana Gaudy Mercy participó en la Final Nacional.

MARITHEA, COLOMBIANA A LA FINAL DE CHILE

Marithea se convirtió en la campeona de la Final Nacional Red Bull Batalla Colombia 2021. (Foto: Red Bull Batalla/Instagram).

Maribel Gómez, conocida en el mundo del freestyle como ‘Marithea’, ganó la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia 2021. Ahora representará a su país en la Final Internacional de Chile.

En dicho certamen, la natural de Cali se convirtió en la primera campeona nacional luego de vencer en la final a Airon ‘Punchline’ Lemus.

El camino al título de Marithea fue el siguiente: dejó en el camino a ‘Lokillo’ en primera ronda, luego a ‘Alzate Aka’ en cuartos de final y a ‘Neg MC’ en semifinales.