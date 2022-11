Reimond Manco se confesó en ‘La Fe de Cuto’ en un programa que promete sacar chispas. En el adelanto de la secuencia de Trome, el futbolista habló de su pasada relación con Shirley Arica, la misma que la lanzó a la fama y le hizo ganarse un lugar en la farándula de Chollywood con su famosa frase ‘Tócame que soy realidad’.

“La historia en realidad la hizo la chica, porque fue ella la que salió a decir blablabla... por cierto nunca he escuchado un gracias.... A ella no la conocía nadie, fue su habilidad, pero... un ‘gracias’ ¿no? ya pasó bastante tiempo”, refirió el pelotero en entrevista con Cuto Guadalupe.

No olvides sintonizar este viernes el YouTube (6:00 p.m) y Facebook (11:00 a.m.) de Trome para ver la entrevista completa a Reimond Manco.

SHIRLEY ARICA, REIMOND MANCO Y EL ‘TÓCAME QUE SOY REALIDAD’

Shirley Arica se confesó hace unos meses en el programa de Willax ‘Hablemos de belleza’ y recordó cómo se acuñó su famosa frase ‘Tócame que soy realidad’, la misma que le vaió su apodo de ‘chica realidad’.

Cabe indicar que la modelo alcanzó la fama a los 18 años, cuando fue ampayada con Reimond Manco, quien en aquella época era una joven promesa del fútbol por su desempeño con la selección peruana en el Mundial Sub-17. En ese momento, Shirley Arica brindó una entrevista para Magaly Medina y reveló que la famosa frase se la dijo el jugador.

“Yo creo que esa fue una frase que me catapultó a la fama, gracias a mi amigo Reimond Manco, las cosas como son, pero la habilidad es mía obviamente y eso es algo que me caracteriza. Es una frase que me toca mucho, porque gracias a esa frase cambió mi vida en muchos aspectos, le tengo un cariño, siempre seré la chica realidad, renovada, madura con hijo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

John Kelvin niega haber golpeado a Dalia en más de una oportunidad: “Fue solo esa vez y pagué”

John Kelvin explota en llanto al recordar a su abuela fallecida: “Mi audiencia de apelación fue en su cumpleaños, fue un milagro”

John Kelvin quiere hablar con el hijo de 20 años de Dalia Durán: “Le tengo que pedir perdón personalmente”