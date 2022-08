Reinaldo Dos Santos dejó en shock a todo el set de ‘En Boca de Todos’ al asegurar que la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández no fue por mutuo acuerdo, sino por una infidelidad de parte del mismo ‘Rey de los Huevos’.

El vidente aseguró que la conductora de televisión continuará fracasando en sus relaciones sentimentales, pues no es capaz de estar en soltera.

“ Es un amor que ya estaba escrito en las estrellas, esto no funcionaría, es una predicción del futuro . Yo creo que ella no se encuentra a sí misma todavía, ella va a seguir fracasando en sus relaciones... Después tendrá otra relación y va a comenzar con lo mismo porque ella está soltando una rama y agarrando otra”, dijo.

Al ser consultado por Génesis Tapia si hubo una infidelidad, Reinaldo Dos Santos no dudó en afirmarlo y asegurar que el empresario fue quien sacó los ‘pies del plato’.

“¿Hubo infidelidad? Hubo infidelidad, sé que será polémico (lo que diré), pero es de parte de él . Con todas las letras aquí hubo algo que se descubrió y lo que se descubrió fue de parte de él”, puntualizó.

Reinaldo Dos Santos sobre Karla Tarazona y Rafael Fernández

KARLA TARAZONA ARREMETE CONTRA ‘HUEVERO’

Tras anunciar el fin de su matrimonio, Karla Tarazona apareció EN VIVO en su programa ‘D’ Mañana’ para enviarle un fuerte mensaje a su aún esposo Rafael Fernández tras sentarse en una entrevista a Magaly TV La Firme.

“Estoy sorprendida, no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguno volverá a tocar este tema, me sorprende, me decepciona , también, claro. Siento que considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor”, dijo.