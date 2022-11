No hay duda de que Reinaldo Dos Santos es uno de los videntes más polémicos de la farándula peruana. Esto es debido a su predicción, que en la mayoría de casos se caracterizan por ser poco acertadas.

A pesar de este precedente, el brasileño cuenta con un público fiel que cree en sus pronósticos, además de otro grupo que desea saber cuál es el costo de una sesión para que el adivino les cuente como les irá en su futuro.

Reinaldo Dos Santos: ¿Cuánto cobra por predecir tu futuro?

Tal como se lee en su página web, Dos Santos cuenta con distintas tarifas. La más económica cuesta 109 dólares, (436 soles). Esta sesión dura 30 minutos y el cliente tiene la opción de realizar cualquier pregunta.

El brasileño también ofrece una consulta vip, esta tiene un costo de 249 dólares (996 soles) y se realiza antes de las 72 horas. Cabe resaltar que la atención está sujeta a la disponibilidad del vidente.

Flavia Laos cuestiona en vivo a Reinaldo Dos Santos por sus predicciones: "Decídete pues"

Peluchín llama ‘charlatán’ a Reinaldo Dos Santos

El conductor de Amor y Fuego llamó ‘charlatán’ al popular ‘Profeta de América’ en julio de este año y aseguró que sus pronósticos solo son certeros cuando la producción de América Televisión le ‘sopla’ sus adelantos.

“No me hables de ese charlatán, ese es el sumo de los charlatanes. Tiene más desaciertos... de cien disparates, uno le tiene que ligar”, acotó Peluchín, antes de hablar de otros psíquicos de Chollywood, como Hayimi, Mossul y Ágata Lys.

En ese sentido, consideró que muchos dijeron que Pedro Castillo no iba durar ni dos meses en el gobierno y que veían a una mujer en el poder. “¿Te acuerdas de Hayimi? tremendo charlatán. Mossul tuvo algunos aciertos, sobre todo en el fútbol, pero en la política no le atina a una. Ágata Lys me parece una de las más acertadas, creo que de todos, es la que menos falla”, indicó el conductor de Amor y Fuego.

