Reinaldo Dos Santos usó su cuenta de Instagram para pronunciarse tras la derrota de la selección peruana frente a Australia, la misma que le costó su pase al mundial de Qatar 2022. El conocido ‘Profeta de América’ justificó que haya vaticinado que la Blanquirroja ganaría el encuentro de este lunes.

“Muchas personas me aconsejaron no hacer este live porque me dicen que mucha gente está asada y se quieren desquitar con alguien y puede ser conmigo... Yo estoy tan triste como cuando Brasil perdió el mundial porque estoy con ustedes peruanos, porque aprendí a querer a este país”, acotó el vidente.

En ese sentido aseguró que tomó en cuenta el sorteo de grupos para la copa del mundo y pensó, en un primer momento, que Perú no clasificaría. “ Estaba escrito que Perú no iba ir desde el momento que fue sorteado. Les cuento para que sepan todas las variables que uno toma para hacer una predicción, yo tenía miedo de este partido pero no podía decirles ‘Perú va perder’ porque sería quitarles la fe y uno tiene que creer que es posible llegar y hay que seguir luchando”, indicó.

REINALDO DOS SANTOS PIDE PERDÓN A PERUANOS

El ‘Profeta de América’ tomó un momento de su transmisión para pedirles disculpas a los peruanos por predecir que Perú llegaría al mundial. “Yo los entiendo, mi país va pero me encantaría ver a Perú en el mundial. Discúlpenme, perdónenme si los hice ilusionar pero no podía llegar aquí y decir que Perú perdería. Estoy triste, estoy con ustedes, perdónenme”, dijo consternado.

DOS SANTOS CUADRA A APOSTADORES

En otro momento, Reinaldo Dos Santos criticó a las personas que apostaron por la selección peruana y perdieron todo su dinero. “Bien hecho, para qué apustan, nunca aliento a nadie a apostar. Una de las razones por las que no me gusta hacer pronósticos deportivos es porque la gente lo usa para apostar y ese no es el sentido de mi profesión, el fútbol es para divertirse, no para ganar dinero... si apostaste y perdiste, bien hecho, ojalá pierdas más a futuro para que aprendas a no apostar”, dijo el ‘Profeta de América’.

