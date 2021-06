AL MISMO ESTILO QUE JOSIMAR. Reinando Dos Santos se encuentra en el ojo de la tormenta por un desatinado y ofensivo comentario que publicó en sus redes sociales sobre las camas UCI y la difícil situación que se vive a nivel mundial por la pandemia del coronavirus.

El popular vidente utilizó sus historias de Instagram para compartir el mensaje a modo de burla. Sin embargo, las críticas fueron tantas que se vio obligado a borrarlo, aunque sus seguidores no tardaron en hacer una captura de pantalla para la posteridad.

“Cuídense, ya no quedan camas en los hospitales, a una amiga la llevaron a un motel para entubarla”, escribió el psíquico causando una avalancha de críticas.

Reinaldo Dos Santos en polémica por ofensivo mensaje sobre las camas UCI

LE DAN CON PALO

Rodrigo González y Gigi Mitre utilizaron unos minutos de su programa, Amor y Fuego, para referirse al comentario de Reinaldo Dos Santos. Los conductores no le tuvieron pierdad y arremetieron con todo contra él.

“Es de mal gusto hasta si se lo mandas a un amigo por whatsapp, pero si eres una persona pública y con la sensibilidad que hay tanta gente que esta sufriendo y que ha muerto por eso, entonces, es un infeliz comentario, no viene al caso, desubicado, fuera de lugar, poco sensible con la situación. Él pensó que podría resultar divertido pero lo único que ha evidenciado es su absoluta falta de criterio y de la empatía ya ni hablemos, lamentable”, dijo el popular Peluchín.

EL COMENTARIO DE JOSIMAR

En abril de este año, Josimar Fidel salió al frente para ofrecer, entre lágrimas, sentidas disculpas tras grabar en TikTok una broma sobre la falta de camas UCI, que tanto hoy necesitan los pacientes que padecen de COVID-19.

El salsero aclaró que jamás se burlaría de sus seguidores ni de ninguna persona que necesite de una cama en la unidad cuidados intensivos. Y añadió que sí se percató de que la broma era de mal gusto y, por eso, eliminó el video de su cuenta.

Sin embargo, ya era tarde. Las imágenes de Josimar con la mala broma también se difundieron en diversos medios de comunicación y hubo personas que se sintieron ofendidas.

“Quiero empezar pidiendo mil millones de disculpas por el video que hice hace unas horas. Me dejé llevar por algunos memes que enviaron en redes sociales, por algunas recomendaciones que pedía para hacer videos en TikTok. No medí las consecuencias que una broma de muy mal gusto puede causar. Sé lo que significa perder a una familiar por no encontrar una cama UCI, sé lo que es eso. He perdido familiares, he perdido amistades. A veces no quiero abrir mi Facebook personal por no saber qué puede pasar con familiares o amigos”, señaló Josimar Fidel.

“No hay justificación para lo que hice, entiendo el malestar que causé en muchas personas que pueden creer que fue una burla, pero no fue así. Me siento hasta nervioso, me siento mal. Yo no quiero que ustedes piensen que yo me burlo de esta situación porque no es así. Siempre apoyo a diferentes personas, nunca lo digo. Apoyo en buscar oxígeno, una cama UCI. Pido disculpas públicas a quienes me siguen y a quienes no también”, sostuvo, entre lágrimas.

Recordemos que, en el video, Josimar menciona que se encuentra muy preocupado porque “no hay camas UCI”. El cantante remata la frase diciendo que “a su amiga se la han llevado a un hotel para entubarla”, en referencia a las relaciones íntimas.