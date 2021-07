Reinaldo Dos Santos se pronunció luego que la noche del último lunes el JNE proclamara como ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo, quien fue candidato en las Elecciones 2021 por el partido Perú Libre.

“Ya estaba dicho... Resignación y pensar para dónde irse, los que puedan”, escribió el popular vidente en sus historias de Instagram, a pesar que hace unos meses, en su primer vaticinio, dijo que Keiko Fujimori sería presidenta.

Luego de adjudicarle la victoria a la candidata de Fuerza Popular, el ‘Profeta de América’ cambió su predicción y aseguró que Pedro Castillo ganaría la contienda electoral. “Hoy se cumple un mes que publiqué eso, pocos entendieron el mensaje... Hoy se consumó”, dijo hace unas horas en sus redes.

SE DEFIENDE

Finalmente, Reinaldo Dos Santos ‘puso el parche’ antes que le llegaran las críticas por sus cambios de vaticinios y aseguró que ‘un profeta es un mensajero’ y el problema son quienes interpretan el mensaje.

“Un profesa es un mensajero. El mensajero no lee ni interpreta ni explica el mensaje, solo entrega. Si el que recibe, lo lee y no entiende, es porque el mensaje no es para él y punto”, escribió en sus historias de Instagram.