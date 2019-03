Reinaldo Dos Santos quiso vaticinar el futuro de Brunella Horna con Richard Acuña y modelo entró en pánico | VIDEO 

¡Entró en pánico! Al borde de la locura y amenazando con irse del set de 'En Boca de todos', así se desesperó Brunella Horna al escuchar a sus compañeros del programa pidiéndole a Reinaldo Dos Santos que vaticine qué es lo que le espera en el futuro a la modelo al lado de su actual pareja Richard Acuña.



Brunella Horna en todo momento repetía un 'no' rotundo y de desesperación para que Reinaldo Dos Santos no se atreva a mencionar nada sobre su relación amorosa.

"Lo que yo pienso es que todo lo que Reinaldo dice, sala. Y yo no quiero que me sale, ahí nomás estamos bien", sostuvo Brunella Horna en el programa 'En Boca de Todos'



"De verdad Reinaldo, con mucho cariño, me ha asombrado todo lo que has dicho", agregó Brunella Horna.

Como se sabe, Brunella Horna mantiene una relación sentimental con el congresista Richard Acuña y en más de una oportunidad ha manifestado lo feliz que es al lado de su pareja y que su romance es a prueba de balas.