Reinaldo dos Santos sobre Sheyla Rojas: "Ella es ambiciosa y no tenía por qué ver a su pareja como a un banco"

Reinaldo dos Santos en enlace con 'En boca de todos' dejó en shock a todos los conductores del espacio de América Tv al dar su punto de vista sobre las declaraciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad' e indicó que Sheyla Rojas "es ambiciosa" y que "no puede tener una pareja para verlo como un banco".



Para Reinaldo dos Santos hubo un detonante que hizo que la relación se terminara a dos meses de su matrimonio y aunque dio a entender una posible duda de infidelidad, sostuvo que esto solo Sheyla Rojas y Pedro Moral lo saben.



Ante estas declaraciones, tanto Ricardo Rondón, Carloncho y Maju Mantilla trataron de defender a Sheyla Rojas a lo que Reinaldo dos Santos respondió y dejó casi sin argumentos a los conductores. "Las mentiras al inicio de una relación te mina. Yo pienso que hubo un detonante, pasó algo"



Maju Mantilla argumentó que Sheyla Rojas fue tildada de tacaña, pero que es ella es madre de familia y la prioridad de sus gastos es con su hijo. "Yo no pensaría que es una mujer tacaña porque no quiere poner un poquito por acá o por allá"



"Una cosa es su familia, su hijo y otra cosa es su relación. Una persona no puede tener una pareja y verlo como un banco o un pedazo de carne", respondió Reinaldo dos Santos, generando incomodidad entre los conductores.

Reinaldo dos Santos habló sobre Sheyla Rojas y Pedro Moral. (Video: América Tv)

Desde que Pedro Moral dio su testimonio en 'El Valor de la Verdad' los memes, videos y críticas a Sheyla Rojas no han parado e incluso la compararon con la villana Catalina Creel y la nueva 'Rubí peruana', pero la rubia seguirá adelante con su demanda contra su expareja por difamación y calumnia.



A esto habría que sumarle la denuncia policial que realizó Sheyla Rojas el último viernes por acoso, maltrato psicológico, extorsión y chantaje sexual. Además, se sumaría un tema de estafa junto a unos socios, por un negocio trunco.

La conductora de ‘Estás en todas’ actuaría legalmente en los próximos días, pues está muy afectada de ver cómo han mancillado su nombre con todos los hechos que relató Pedro Moral en el sillón rojo, y que según el entorno de Sheyla Rojas, no se ajustan a la verdad.