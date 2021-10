Paula Arias estuvo este martes en En Boca de Todos para hablar de su reconciliación con el futbolista Eduardo Rabanal, la misma que fue criticada por el ampay que protagonizó el pelotero con su expareja. Reinaldo Dos Santos dio sus vaticinios para la parejita y aseguró que el amor no les durará.

“Yo creo que ella no va estar con tantas sonrisas más adelante en el amor. Este es el presente de ella nada más, es lo que yo veo del futuro, soy muy sincero en lo que veo... no hay motivo, simplemente esta relación no va funcionar”, dijo el conocido ‘Profeta de América’.

Paula Arias no se quedó callada y aseguró que sabía el motivo por el que el vidente lanzó ese vaticinio. “¿Ya no te acuerdas ya?... los mensajes, que supuestamente hasta Miami me iba llevar, me estaba prometiendo absolutamente todo”, dijo la cantante de Son Tentación.

En ese momento, Ricardo Rondón le preguntó si creía que Reinaldo Dos Santos estaba hablando por despecho y ella asintió. “Y eso no es todo, hasta un carro me prometió aquí, pensando que yo lo iba aceptar por el carro... y ahora último, hasta un lorito me quiere dar”, indicó Paula.

Tula Rodríguez se mostró indignada y lamentó que el ‘Profeta de América’ sea tan poco profesional. “O sea, porque ella te chotea tú quieres salar su relación... como tú eres viejito y ella se fijó en un chibolo”, arremetió la conductora.

Paula Arias aseguró que Reinaldo Dos Santos la pretendía, y por eso le ‘echa sal’ a su relación con Eduardo Rabanal.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina se burla de Youna en el fiestón de su hija: “Estaba perdido”

Rebeca Escribens critica eliminación de Ignacio Baladán de EEG: “Lo traen de Miami como jale y luego lo botan”

Lesly Castillo ya es mamá por segunda vez: Mira la tierna foto del nacimiento de su bebé