La actriz Emilia Drago le puso un alto a su participación en el programa “Reinas del show” debido a un accidente que sufrió durante el ensayo general antes del tercer programa. Hoy en la cuarta gala estuvo ausente y es que durante la semana, realizó un stream por Instagram para contarles a sus seguidores sobre su estado de salud.

“Gracias a todos por la preocupación y el cariño que me han dado. En el ensayo general antes del show sufrí una caída, un golpe que podría haber parecido un poco tonto, pero justo me di en el lugar preciso y se me rompió una costilla”, contó Emilia.

Asimismo, señaló que, por el momento, desconoce el tiempo de recuperación que tendrá que afrontar tras haberse roto una costilla. Sin embargo, agradeció la preocupación y el cariño de sus seguidores.

“Lamentablemente no voy a poder bailar, no sé si en una semana o dos. Por lo pronto tengo que cuidarme mucho, me están cuidando también aquí en casa. Gracias a la producción de Gisela, mi coreógrafo a todos por el cariño y el aguante todos estos días. Deseo pronto volver a la pista de baile”, precisó Drago.

TROME consultó a su fuente de “Reinas del show” para saber sobre la situación de Emilia Drago y esto fue lo que nos dijo.

“Se está recuperando, pero aún no sabemos nada. Si ella se recupera y el doctor le dice que puede volver a bailar, ella podría regresar al programa”, sentenció.

