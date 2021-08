EN VIVO. Este sábado 28 de agosto llega a su fecha final las ‘Reinas del Show’ con más de una polémica luego de la renuncia intempestiva de Allison Pastor. Solo serán 5 participantes que se disputarán la gran corona como mejor en reality conducido por Gisela Valcárcel.

América TV, desde las 9:00 p. m., transmitirá en vivo y en directo los mejores pasos de baile que ofrecerán Leslie Moscoso, Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Carla Rueda y Milena Zárate a fin de llevarse el ansiado trofeo.

Los jurados Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho tendrán la difícil decisión de elegir solo a una pareja de baile.

¿REGRESARÁ ALISSON PASTOR A ‘REINAS DEL SHOW’?

En la novena gala de ‘Reinas del Show’, Allison Pastor tuvo un cruce de palabras con la conductora Gisela Valcárcel luego que se quejara de las supuestas trabas que le pone la producción del programa a fin de no llegar a la final de la competencia.

Las críticas llamaron la atención de la ‘popular señito’, quien no se quedó callada y confrontó a la esposa de Erick Elera. Gisela le preguntó por qué no se retiró antes, sus palabras fueron tomadas por el público como una humillación a Pastor y le llovieron hartas críticas.

“Las piedras no las tiramos por todos lados. Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo ‘la rubia’.

Tras este incidente, Allison Pastor descartó rotundamente de regresar a la pista de baile de ‘Reinas del Show’. “Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye”, señaló luego que el reportero le consultara si sintió que fue humillada por Gisela Valcárcel.

Trome te trae todas las novedades e incidencias del la gran final del reality show que conduce Gisela Valcárcel.

¿DÓNDE VER ‘REINAS DEL SHOW’ EN VIVO?

Reinas del Show se transmite todos los sábados a las 9 p. m. bajo la conducción de Gisela Valcárcel. El reality de baile podrás sintonizarlo a través de las pantallas de América Televisión y mediante su plataforma online América tvGo.

¿QUIÉNES SON LAS FINALISTAS?

FINALISTAS Korina Rivadeneira Leslie Moscoso Milena Zárate Jazmín Pinedo Carla ‘Cotito’ Rueda

¿QUIÉNES INTEGRAN EL JURADO DE REINAS DEL SHOW?

Los profesionales en calificar los mejores pasos en el concurso de baile ‘Reinas del Show’ son cuatro: Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho.

¿CÓMO VER AMÉRICA TV EN VIVO?

Puedes ver la gran final de ‘Reinas del Show’ a través de la señal EN VIVO de América Tv vía Tv como online.

DirecTV Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) Canal 4.2 (SD) (Este último solo Lima y Callao)

Piura: Canal 2.1 (HD)

Trujillo y Cusco: Canal 6.1 (HD)

Arequipa: Canal 13.1 (HD)

Canal 2 (Chimbote, Piura)

Canal 4 (Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz)

Canal 5 (Ica, Huancavelica)

Canal 6 (Huacho, Trujillo)

Canal 7 (Tarma, Juliaca)

Canal 9 (Tacna, Chuquibamba)

Canal 11 (Pucallpa, Cajamarca, Iquitos)

Canal 12 (Tumbes)

Canal 13 (Arequipa)

Huánuco: Canal 15

Cusco: Canal 29

Puno: Canal 47

¿CÓMO DESCARGAR AMÉRICA TVGO EN VIVO?

Puedes descargar América TvGo ingresando a Play Store o Play Store, si tienes Android o Apple, respectivamente. La descarga es completamente gratis y puedes hacerlo desde tu celular o tablet.

VIDEO RECOMENDADO