El productor de ‘Reinas del show’, Armando Tafur, señaló que le hubiera gustado que Allison Pastor llegara a la final del programa porque es talentosa y confirmó que el mánager de la esposa de Erick Elera, tuvo una conversación con la parte administrativa de ‘GV Producciones’ para ver el tema de la penalidad de su contrato.

Armando, Allison deberá cumplir con alguna penalidad por renunciar...

Todo contrato tiene una penalidad, lo tiene cualquier contrato de cualquier persona, pero nosotros siempre apelamos a la conciliación para que nadie se vaya con un sinsabor. Esta mañana (ayer) ya hay una conversación del mánager de Allison con la parte administrativa de la productora, ya ni siquiera de la producción. Van a sentarse a conversar.

¿Es una penalidad alta?

No es una penalidad alta , es lo básico que se ponen en los contratos, no son miles y miles de soles. Sería mentirte decirte cuánto es.

Cabe la posibilidad que regrese.

Las puertas siempre van a estar abiertas, este es un reality show y pueden pasar miles de cosas en el último minuto, como movidas o estrategias del programa o dinámicas que se realizan al interior, no tendría problemas si aparece este sábado a las 9 pm , pero en teoría ella renunció y si ya hay una llamada entre ambas partes, no creo que esté.

Allison siempre dijo que no la dejaban desarrollarse, que le ponían trabas para sus coreografías ¿eso pasó?

A todos los concursantes se les trató por igual. Ella es muy talentosa para el baile, llegó al programa con su mánager y su staff. Allison es una chica que recién empieza en la televisión, tiene ocho semanas en esta competencia que es fuerte y a ella le gusta competir, esas emociones a veces te llevan a tope y hace que se te muevan las cosas, llevándote a un intercambio de palabras , en su lugar no hubiera renunciado.

Gisela Valcárcel y su productor Armando Tafur





Dijo que había que preguntarte a ti por qué no se fue antes.

Creo que se refiere a la conversación que tuve con ella para que vuelva al programa. Mi posición es si una concursante se quiere ir o retirar del programa mi idea es que termine su temporada y darle las facilidades. En esa ocasión, le pregunté qué le molestó, hablé con ella y su mánager y llegamos a un acuerdo para darle todas las facilidades, por eso me sorprende que ahora diga que no le gustó la edición de la canción. Incluso hay una conversación (videollamada) que sostuvimos los tres Allison, su mánager y yo. Creo que si algo le disgustó debió conversar y no reaccionar así. Aquí no hay nada oculto.

Las redes se han dividido con las críticas, decían que habían ‘humillado’ a Allison

Siempre se van dividir porque somos muy pasionales y creo que la palabra ‘humillación’ es muy fuerte por mi parte y de Gisela, lo descarto.