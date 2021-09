Brenda Carvalho no mira sobre el hombro a Gabriela Herrera: “En Reinas del Show todas son rivales para mí”

Esta mañana en “América Hoy” se anunció que este sábado se vivirá un versus de infarto entre Brenda Carvalho y Gabriela Herrera, dos bailarinas con pase directo a la competencia gracias a sus espectaculares presentaciones durante la primera gala.

Y sobre esto, Gabriela Herrera comentó: “Yo pedí un versus con Brenda porque me gusta ponerme la valla alta, me gustan los retos fuertes, y yo sé que Brenda es una competidora fuerte y puedo estar al nivel de ella”. Además, ella agregó: “Yo puedo ser muy joven, puedo no tener la misma experiencia que ella en la pista, ella ha levantado dos copas, pero las ganas y la actitud las tengo”.

Además, Gabriela dijo: “Yo he venido a dar lo mejor de mí, y esa corona me la voy a llevar con esfuerzo y sacrificio”

Por su parte, Brenda Carvalho, quien fue campeona de “El gran show”, en el 2017, comenta: “El versus que se vivirá mañana genera mucha emoción, lo rico del baile es que te da oportunidad de hacer grandes y nuevas cosas”, comentó Brenda.

¿Qué opinas de Gabriela Herrera? “Es una chica talentosa que tiene mucho camino por recorrer, es una fuerte competidora. En Reinas del show todas son rivales para mi y todas son talentosas”, sentenció Brenda Carvalho

