La noche del sábado 26 de junio, Gisela Valcárcel presentó la nueva temporada del reality de baile “Reinas del show”, en la que reveló como tercera participante a la voleibolista nacional Carla Rueda, más conocida ‘Cotito’, y pese a qué el último sábado 3 de julio fue sentenciada junto a Jossmery Toledo, la deportista está confiada de salir airosa de esta dificultad y llegar a la final de este reality que se transmite todos los sábados a las 9:00 p.m. por América TV.

Trome conversó en exclusiva con Carla Rueda, donde habló de todo lo que ha venido pasando desde que fue presentada en “Reinas del show” y aprovecha para agradecer todo el apoyo que viene teniendo para quedarse en el programa de Gisela Valcárcel.

¿Cuéntame cómo van los ensayos para la gala de este sábado?

Uy, sí, la verdad que los ensayos están durísimos mañana, tarde y noche. Pero por supuesto, que yo me tengo que quedar en “Reinas del Show”. Yo me quedó en “Reinas del show”, salgo de mi sentencia con fe.

Carla Rueda: “Voy a salir de mi sentencia y lucharé para estar en la final”

¿Con fe qué te quedas?

Estoy tranquila, estoy ensayando y metiéndole harto punche para lo que se viene de esta gala y a dar lo mejor. De las adversidades uno aprende y a mi esto me ha servido mucho,

¿Crees que el jurado fue injusto con la calificación?

Podría ser, pero como es una competencia y se evalúa el baile, se entiende.

¿Te incomodo lo que dijo Santi Lesmes?

De incomodarme no, porque lo tomo de quien viene, la verdad. Yo soy una persona súper tranquila, ya reacciono cuando los comentarios van más allá dé. Pero que me puedo esperar de una persona que de deporte no sabe nada. Entonces, simplemente lo escucho y respeto su opinión. Allá la otra parte que se metió con el tema de Chincha, pues, ¿qué te puedo decir?

¿Fue incómodo lo que dijo de Chincha?

Fue incómodo en el momento, pero como yo siempre he dicho, soy provinciana, soy ‘chinchana’, no me da vergüenza decirlo, con orgullo lo digo a donde vaya, sea en Perú o en cualquier parte del mundo. En verdad, su comentario, lo tomo de quien venga.

¿Tu relación con los demás jurados?

Bien, me parece bien. Yo siempre los he seguido por la televisión porque veía el programa. La verdad una cosa es verlo por televisión y otra cosa es tenerlos en vivo y en directo ¿no? Saber que estás expuestas a sus opiniones, a todas esas cosas, es diferente. Agradezco los comentarios que tienen porque yo no soy bailarina, yo soy voleibolista, soy deportista, acepté el reto de “Reinas del Show” para pararme en esa pista de baile que de verdad da mucho temor, es increíble todo lo que ocasiona. Respeto y agradezco porque de las opiniones también uno aprende mucho.

¿Y con la presión como vas?

Es diferente pararte en una cancha de vóley, que estás acostumbrado con el público e igual esa adrenalina, que conforme va pasando el calentamiento o el partido, eso se va calmando o lo vas controlando. En cambio, en la pista de baile, te ponen la pista y tienes que salir a bailar. Lo único que tienes que hacer es acordarte los pasos y todo lo que viene, sonreír y tener actitud.

¿Tú relación con tu pareja de baile?

Bien, lo tengo hace una semana a Freddy porque antes estuve con otro chico y la verdad ahí vamos trabajando. Él es bailarín y sabe que yo no lo soy, me tiene que tener un poco de paciencia con el tema de las cargadas, ya que yo soy un poco dura, por más que dicen que yo bailo, una cosa es hacer chacota y otra cosa es bailar como se debe. Bastante aceite me tengo que poner en el cuerpo.

¿Y cómo va el apoyo del barrio y de la gente para que te ayuden a quedarte en el programa?

Yo de verdad y aprovecho esta entrevista para agradecer enormemente a toda la gente, lo único que siento es gratitud porque es increíble el apoyo que vengo recibiendo de todas las personas. De verdad, estoy muy sorprendida y agradecida con cada persona que me ha escrito y me dice estamos votando por ti, no veíamos el programa, pero por ti lo vemos. Nos encanta, sigue con esa alegría, eres una guerrera. Agradecida realmente por el cariño.

¿Cómo se dio tu llegada a “Reinas del Show”?

Estaban consiguiendo mi número. Sé los pasó un conocido, un amigo y tampoco me contactaron porque ese número no tengo y me han escrito por el Instagram y por todos lados. Entonces, les respondí: Hola, ¿cómo están? no lo podía creer, ya que dije: “Qué raro, para qué me buscan”. Le mandé un selfie que estaba entrenando y que después me comunicaba. Luego, me escribieron y pensé que me buscaban para el “Desafío” o algún caso social, pero conversando con unos amigos “Los Imparables” y me dijeron que acepte. Ellos me animaron a aceptar el reto.

Te escribieron de la cuenta de “Reinas del Show”?

Fue Irma, que es parte de la producción.

Pero, ¿tú jugabas en Porto FC?

Sí, ahora último estaba ahí. Llegué hace dos meses y medio a Lima. Incluso campeone en Portugal y luego estaba acá entrenando y me llamaron.

¿Qué tal la experiencia de Porto?

Fue súper buena la experiencia, el equipo nunca había campeonado a nivel nacional y tener ese logro para el club fue muy importante.

¿Te tomaste alguna foto con Pepe ídolo del Porto?

No, porque en verdad hay muchos deportes en el club como vóley, fútbol, handball y se cruza mucho. Es muy poco el tiempo que tenemos para vernos.

En lo deportivo, ¿qué te has propuesto para este año?

Estoy analizando el jugar acá un tiempo y luego ir al extranjero.

¿Hay opción de volver a Porto?

Sí, tuve la opción, pero decidí que no.

¿Y por qué te negaste a seguir en Porto?

Porque no llegamos a algún acuerdo, Entonces, dije que gracias. Es mejor muchas veces quedar bien que quedar mal. Hay que ser sinceros que es lo más importante.

¿Fue difícil convencerte para que ingreses a “Reinas del Show”?

La verdad yo dije qué voy a hacer, no bailo, que raro. Yo más preocupada por los bailarines porque hay algunos que conozco y más allá del tamaño, es la confianza y que me pueda guiar. Esa era mi temor y le dije: “Irma yo no soy bailarina”, ya que una cosa es bailar por payasada y otra cosa hacerlo con técnica.

¿Qué sensaciones tienes al estar en la pista de baile de “Reinas del Show”?

Siento muchos nervios, lo único que quiero y le ruego a Dios que todo me salga bien, pero da muchos nervios. La verdad es muy diferente a pararme en un campo de vóley, porque sabes que estás expuesta a una opinión del jurado. Si por ahí, hay algún percance, ¿cómo vas a reaccionar? Lo que me pasó a mi, tal vez no fue una caída espectacular, pero era como ¿qué hago? Tienes que seguir y estás expuesta a muchas cosas que una no está acostumbrada normalmente, pero es un reto, un desafío para mí y soy una mujer de retos y me encanta los retos , los desafíos y me encanta arriesgar con sus aciertos y desaciertos. Prefiero arriesgarme y hacerlo que quedarme con el que hubiese pasado si lo hacía. Entonces, lo hago y ‘apechugo’.

¿Te ves en la final de “Reinas del show”

Por supuesto, mentalidad ganadora, voy a salir de mi sentencia y yo voy a luchar para estar en la final

¿Con quién te ves en la final?

No sé, es que todas las que están ahí bailan, yo creo que todas estamos capaces para luchar por la copa.

¿Cómo es tu relación con Gisela Valcárcel?

Es respetuosa, me encanta, hemos tenido reunión con ella. Me encantó como habla, por ahí hemos cruzado palabras cortas. Ellas es una persona que mi familia admiraba por la vida que ella ha tenido. Todo el mundo sabe, que ella ha salido adelante con todo lo que le ha pasado. Entonces, mi familia siempre la siguió al igual que yo siempre veía su programa y es una persona que admiro. Todo lo que ha pasado y donde llegó.

Algunas voleibolistas la pasaron difícil en época de pandemia, ¿cómo fue en tu caso?

A mi me han traído en pandemia acá en Perú de Rumania, la primera vez, fue horrible. No solo pasó con las voleibolistas sino con todo los deportes se vio afectado con esto del covid-19. Nos estamos levantando de a pocos. Ya se reactivó el vóley y el deporte. Ya las cosas que pasaron, pues nos quedará de experiencia. Yo creo que la pandemia nos enseño mucho.

¿Qué aprendiste de la pandemia?

A valorar más el tiempo, la familia, a no dejar nada para mañana y ha vivir mi vida día a día. A ser feliz y hacer todo lo que yo quiera.

¿Sé puede saber que bailarás esta fecha?

No se puede, pero es tremendo show. Espero que les guste (risas), que me tiene estresada. Yo soy súper competitiva y perfeccionista. Quiero que todo salga perfecto y sino va a mi ritmo empiezo a gritar como loca y tengo locos a todo el mundo. Y yo les digo: “No me voy a ir , yo me quedo y salgo de esta sentencia”.

¿Cómo haces con los ensayos y el entrenamiento?

Pobre cuerpo, necesito amor (rísas)

¿Cómo va el amor?

Todo tranquilo. Estoy como la canción de Son Tentación. “Soltera.com” (risas)

¿Algún otro agradecimiento?

Gracias a ti y gracias a la gente que me está apoyando como mi familia. Agradecer a las marcas que me apoyan que son “Nosotras” y “Gatorade”, que este año difícil, ellos me han apoyado y con cada cosa que yo hago. Creo que es un ejemplo que otras marcas deben hacer con sus deportistas. El apoyo de las marcas es muy importante para el crecimiento deportivo. Permíteme mandar un saludo para Cienciano de Cusco por sus 120 aniversario y un saludo para toda la gente linda de Cusco que siempre me acoge con mucho cariño cuando estoy en esa hermosa tierra y a todas las personas de mi lindo Perú que me apoyan. (mi papá vive en Cusco y tengo mi hermanito cusqueño).