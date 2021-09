Se estrenó la segunda temporada 2021 de ‘Reinas del Show’ con participantes de infarto, entre ellas la modelo Vania Bludau y la bailarina Isabel Acevedo ‘Chabelita’, quienes se enfrentaron a duelo para demostrar que serían las mejores. Sin embargo, ambas tienen un pasado en común: su ex Christian Domínguez.

Si bien los conductores de ‘América Hoy’: Ethel Pozo, Giselo y Janet Barboza estuvieron presentes, el cumbiambero hizo gala de su ausencia. Domínguez explicó sus razones para no estar en el programa de Gisela Valcárcel.

Christian Domínguez furioso por presencia de Vania y ‘Chabelita’ en Reinas del Show: “Es falta de respeto”

Christian Domínguez aclaró que no pudo asistir por temas familias, pero sorprendió cuando remarcó que tampoco lo invitaron formalmente. Además, sostuvo que su presencia hubiese sido inoportuna debido a que se encontraban sus exparejas en el reality.

“Si ustedes quieren que yo vaya, voy como un jurado permanente. A trabajar objetivamente, pero si yo voy a ir para que se torne un lado personal, jefa, Melissa, comadre, con mucho cariño les digo, ustedes de repente no pueden entender, pero que traigan el pasado a su presente, cuando tienen un presente, no, no...”, arremetió el cumbiambero.

El conductor de televisión le envío un mensaje a la ‘señito’ al asegurarle que si lo invitan para que jueguen con su lado personal, entonces no le interesaría acudir a su set. “Si se va a jugar con el lado personal, a mí no me interesa que jueguen con el lado personal”, agregó.

Respecto a ello, Janet Barboza le hizo el alto asegurando que las chicas estaban super tranquilas en el reality de baile y que es el cumbiambero quien lo está complicando todo.

“Es sumamente incómodo también para ellas que me sigan mencionando, o sea no es mi ex, sino que viene de años atrás, y en una presentación para el show más importante de la televisión te mencionen a tu ex de ex de ex es falta de respeto a su presencia”, le respondió fuertemente.

