Milena Zárate tras llegar a la final de “Reinas del Show”: “Ahora todo puede pasar”

A pocas horas de la final de “Reinas del Show”, Milena Zárate hace un repaso con TROME de todo lo que vivió en dicho reality para llegar a dicha instancia y estar cerca al título. En esta entrevista da a conocer su lado humano y recuerda todo lo que combatió con su enfermedad y ahora no puede creer como su cuerpo en cada gala demuestra que el baile lo lleva en la sangre.

¿Cómo te sientes y te estás preparando para la final de “Reinas del Show”?

Me siento con bastantes emociones. Esta semana ha sido muy difícil, ya que hemos llorado, reído y hemos estado frustrada. También un poco cansada, ansiosa y con todas las ganas del mundo, mentalidad y enfoque a lo que se vino. Ha sido semana muy difícil, ya que hubo horas y horas de ensayo, ya que hubo ensayos hasta la 1 o 2 de la mañana, en parques, en diferentes estudios y en varios lados. Estoy agradecida por esta vivencia tan bonita para mí, completamente satisfecha y orgullosa de mi trabajo.

imagino que estás concentrada , ¿por que una desconcentración te puede jugar en contra este sábado para levantar el título de “Reinas del Show”?

Ahora, todo puede pasar. Nos estamos jugando nuestra última carta y cualquier cosa puede pasar. Ahí no solo entra físico sino mental para que tus emociones y nervios no te pase factura a último momento.

¿Se ve que tienes una buena relación con Oreykel Hidalgom tú bailarin?

De todas maneras, es muy fundamental que la persona que está a tu lado te brinde confianza y seguridad. Yo confío en él a ciegas, en su talento y literalmente estoy a manos de él. Oreykel, es una persona que admiro mucho y hemos hecho mucha química. Eso nos ayudo para llevar mejor. a pesar de que en algún momento nos hemos peleado, estamos juntos.

¿Cómo estás haciendo tu campaña para que la gente vote y te ubiques dentro de las finalistas?

Estoy acudiendo a todas las personas que conozco en el medio y amigos en realidad. Yo humildemente tengo a mis seguidores en Instagram. Yo confío en mis seguidores que me van a llevar a la final

Sus objetivos

Uno siempre va a ganar a un reality. ¿pero en caso no ganes con qué te quedas?

Con lo vivido y el orgullo que siento haber logrado todo lo que hice en cada gala. Tengo gratitud con el programa y Gisela, quien me ayudó a prender esa llama en mi carrera. Además, me quedo con la satisfacción de haber logrado lo que yo me propuse. Yo estoy feliz y cualquier cosa puede pasar, de por sí, ya soy una ganadora de la vida, nadie sabe lo que yo he pasado. He estado mucho tiempo echada en una cama, muy enferma y verme viendo todo lo que estoy haciendo, para mi me demuestra que soy una ganadora de todas maneras.

Por tu enfermedad veo que la pasaste mal

Antes de tener mi diagnostico,, a raíz de todos los corticoides que me daban, yo me hinché mucho y mis pies no reaccionaban y estaba hospitalizada. Verme hoy bailar (se quiebra) es muy gratificante.

Mucha gente dice Korina Rivadeneira es la ganadora, ¿tú qué les dirías?

Se dicen muchas cosas, pero lo que uno vive adentro es una cosa diferente. El puntaje en muchas ocasiones para Korina no he estado de acuerdo. El jurado habrá visto otro punto y no sé, pero yo creo que en esta final va prevalecer, el talento, ganas y perseverancia. De hecho, yo le pedí a mis seguidores en mi muro y realmente vamos a demostrar que no es así. Si Korina gana bien por ella, porque al final todas tenemos la mentalidad de ganar, como te digo acá va a ganar la que demostró a que vino. Yo pienso que una “Reina del Show” es como una miss y representa a todas las mujeres como una mujer aguerrida, trabajadora y que si se quiere maquillar o bailar lo hace y es capaz de lograr cosas importantes. No solo es bailar bonito.

