Gabriela Herrera causó furor en “Reinas del Show”, hace una semana, cuando con su talento en el baile mandó a sentencia a Milena Zárate, quien este sábado luchará por el título del mencionado reality. A sus 20 años, demuestra madurez pocas veces vista en una chica de su edad. Se toma un tiempo en su ajetreado día a día, para contarle a TROME pasajes no muy conocidos de su vida.

¿Cuáles fueron tus sensaciones al aparecer nuevamente en el reality de Gisela?

Estoy feliz de haber regresado luego de cuatro años a mi casa. Estoy contenta y claro que tuve muchos nervios de estar en esa pista de baile porque uno debe dar lo mejor y ese lugar me trajo tantos recuerdos, qué bueno que el baile salió bonito como se vio.

Tienes tiempo en el baile, ¿te sentiste segura de ganarle a Milena Zárate?

Siempre hay nervios. Así sea bailarina profesional, siempre hay nervios. Aunque esa pista es complicada porque ese lugar se respeta. La seguridad y los ensayos son el reflejo de lo que se ve en la pista de baile ¿no? En verdad nosotros ensayamos un montón para que salga superbonito y se vea reflejado en el baile.

Pero a pesar de ganar el duelo ante Milena, las demás chicas no quisieron que te quedaras, ¿tú como percibiste eso?

En verdad, respeto la opinión de cada una de ellas, sé que ellas se esforzaron las ocho galas y que llegue alguien nueva y las quiera como robar la copa de “Reinas del Show” es un poco complicado. A mí me hubiera gustado estar en dicho reality, pero hubiera sido complicado por no haberme sacado la mugre las galas completas para demostrar lo que puedo hacer.

Pero ya que te hayan contactado en “Reinas del Show” puede ser un precedente para un próximo reality.

Sí, claro, yo encantada de estar en “Reinas del Show”. Para Armando Tafur y Gisela solo tengo palabras de agradecimiento y gracias a ellos surgió Combate y otras cosas más que la gente ya sabe y me abrieron las puertas. Entonces, que ellos me hayan abierto las puertas nuevamente bailando de nuevo en esa pista de baile, es increíble.

¿Qué te dijo Gisela Valcárcel al volver a verte?

Gisela me dio la oportunidad de pasar de elenco a bailarina principal para salir a pantalla. A mí no me ve desde que me dio el empujón para que me desarrolle yo sola. Ella me dio el empujón para que vaya a los realities. Me felicitó por los bailes y me pone contenta porque para mí es una madre que me vio crecer en televisión. Me dio la mano y me trajo recuerdos el pisar esa pista de baile.

También se te vio “En Esto es Guerra” con TikToker.

Yo en verdad encantada, a mí el baile me encanta, es algo que está dentro de mí. Estar en Esto Es Guerra fue una experiencia muy linda, por todos los retos que pusieron. Se vienen unas cosas por ahí, que no puedo adelantar mucho,

¿Esos proyectos tienen que ver con el reality?

Sí, tiene que ver con el ámbito artístico, música y baile. Se vienen cosas muy lindas para este año, que no puedo adelantar, pero me van a ver muy pronto. Me pueden ver relacionada con GV o Pro TV. En verdad, hay muchas propuestas bonitas, yo estoy encantada y canal 4 es como mi casa. Me van a ver ahí en alguna de esas producciones.

¿Cuál fue tu primera aparición en televisión?

Fue cuando tenía cinco años en un reality de Habacilar. Todos tenían entre 7 u 8 años, yo cinco años y gané.

Gabriela Herrera charla con Trome en exclusiva sobre su carrera como bailarina

Aparte del baile, ¿a qué te dedicas?

Soy cantante urbana, estudié canto y actuación. Además, estudio Publicidad.

¿Y cómo te va en Publicidad?

Muy bien, tratando de llevar mis horarios con el trabajo en televisión, pero todo se puede. Recién estoy en segundo ciclo y mi centro de estudios es ISIL.

Se ve que tienes una vida fitness.

Sí, yo entreno súper temprano en el Malecón con chicas de “Esto Es Guerra” junto a Paloma, Karen, Spheffany Loza con un coach, corriendo por toda la playa para estar bien físicamente. De ahí hago mis trabajos de Isil, grabo TikToks y los trabajos de influencers con las marcas. Llevo clases de actuación y oratoria por internet.

¿Cómo entraste a trabajar con Gisela Valcárcel?

En el 2017. Tras superar un casting, donde tenías que tener máximo 21 años y yo no era mayor de edad ni tenía esa edad. Yo entré al reality de Gisela con 16 años y hubo como 8 filtros que llamaban a profesionales de baile. Yo era la única de chibola y siempre ponía excusa de que me olvidaba el DNI, hasta que en el último filtro, Gisela me dio la oportunidad de firmar mi contrato, con el respaldo de mi mamá, porque le gusto lo que hacía. Por eso te digo, mi eterno agradecimiento con ella y la producción de “Reinas del Show”. Gracias a ellos me abrió la puerta de la televisión confiando en mí, a pesar de ser muy joven. Además, es un poco complicado entrar a la televisión sin tener escándalos. Yo nunca he estado metida en escándalos ni ampays con alguien. Ni estoy con un pelotero y así es un poco complicado. Me enfoco a tener una carrera limpia.

¿Pero imagino que un montón de famosos te han escrito?

(Se ríe) Lo que pasa que cuando uno entra a la televisión se olvidan de ti fácil o te recuerdan porque saliste con alguien. Eso es algo que nunca me va a gustar. Yo todo lo que he logrado en televisión lo he hecho por mí. Se puede llegar a la televisión sin tener escándalo y sin tener un ampay. Yo siempre tuve el apoyo de mi madre para mi casting. Ella siempre me acompañó a todo. Por eso entendí que nunca debes dejar el esfuerzo que hiciste a que te hagan conocer por un ampay. Gracias a Dios todo lo que he logrado se debe a mi esfuerzo.

¿Ya te independizaste?

En verdad, no me he independizado, apoyo mucho a mi familia porque parte de que yo haya crecido en la actuación, baile y canto desarrollándome en televisión es gracias a ellos, porque las academias que yo he estado no son baratas. Lo que yo ahora cobro en televisión o redes sociales les doy a ellos. Yo tengo mis cosas, a pesar de la pandemia, he podido trabajar en redes sociales. Me siento contenta apoyándolos a ellos, me siento más feliz compartiendo mis logros a su lado.