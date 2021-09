INICIÓ EL ENFRENTAMIENTO. Gabriela Herrera se enfrentó en la primera edición de ‘Reinas del Show’ segunda temporada contra Diana Sánchez en un duelo de salsa. La bailarina arremetió contra la exchica reality por no aceptar su derrota y asegurar que se siente ganadora.

“¿No? Bueno, qué triste en realidad, uno tiene que saber ganar y perder, creo que la que no sabe perder está mal, a mí me ha tocado en la vida ganar y perder y eso que yo tomo clases, soy bailarina profesional, hay que tener un poquito más de humildad con eso”, dijo fuertemente Gabriela.

Gabriela Herrera, quien ya se ha enfrentado anteriormente en Reinas del Show en una gala, aseguró que el baile que hizo contra Diana fue sumamente básico, dejando entrever que el peso que tiene su compañera no la ayudaría.

“De qué se queja si el baile fue super simple, para mí lo fue, super básico por así decirlo. Ya la hice en mejores bailes, en mejores cargadas, en mejores acrobacias, creo que ha estado comiendo mucho por allá en Estados Unidos que no le ha dado para dar más en la talla del baile, en verdad, yo me he esforzado para poder hacer el baile que salió”, arremetió.

Como se recuerda en el último show del programa de Gisela Valcárcel, el tribunal decidió enviar a Sánchez a la “zona de fuego” y dar como ganadora a Herrera durante el dueto de salsa al que se enfrentaron.

“Que no se confíen por la edad, muchos dicen ‘ay, es chibola, tiene 20 años’ y no, creo que la experiencia no se gana con los años”, dijo.

¿QUÉ DIJO DIANA SÁNCHEZ?

La excombatiente Diana Sánchez reafirmó que se siente ganadora pese a ser derrotada por Gabriela Herrera en Reinas del Show, la segunda temporada.

“No he perdido, me he sentido que hemos tenido unas votaciones muy cercanas. Cuando bailan dos personas en un versus y se mantiene el mismo bailarín, el bailarín por muy versátil que sea, la fortaleza y el aire inmediatamente no la puede recuperar”, dijo a ‘Reinas del Show’.

“Mi bailarín hizo varios trucos con ella previo a mi baile y eso roba energía para mi presentación... he visto el baile de Gabriela y me siento ganadora”, agregó.