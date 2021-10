En la última edición de ‘Reinas del Show’, Diana Sánchez sorprendió a todos luego que diera un paso al costado al reality de baile y se dirigiera a la conductora Gisela Valcárcel para agradecerle la oportunidad. Esto se dio en pleno versus con su compañera Gabriela Herrera.

La exchica reality tenía planeado competir con Herrera, sin embargo, antes de hacerlo, rompió en llanto y se retiró del programa. La bailarina quedó ‘helada’, al igual que las demás participantes.

“Me fastidia un poco por el tema que yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben, esa pierna yo me inyecto para poder bailar, por el tema que la pierna sí me incomoda muchísimo, tengo que ir a mis terapias justamente”, sostuvo detrás de cámaras.

Respecto a la salida de Diana, Gabriela le aconsejó que dejará sus problemas personales a un lado y se concentre netamente en la competencia.

“Yo creo que tiene problemas personales ahora, no sé qué problemas tendrá, pero que los problemas que tengan cada uno se dejan de la puerta para afuera del estudio. En el programa es disfrutarlo, es trata de olvidar todos los problemas. Para que no pueda hacer el versus, debe haber sido un problema bien fuerte, ojalá pueda solucionarlo”, precisó.

DIANA SÁNCHEZ NO ENSAYÓ PARA VERSUS

La exchica reality Diana Sánchez argumentó que no había ensayado para el versus con Gabriela Herrera por problemas personales. Tras ello, le pidió a Gisela Valcárcel retirarse de la competencia.

“Lamentablemente no he podido ensayar. Nada, hoy ha sido un poco complicado y no he podido ensayar, quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias, ha sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, comentó Sánchez.