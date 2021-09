¿HABRÁ SHOW? La mañana de este martes 28 de setiembre Melissa Paredes, una de las conductoras de ‘América Hoy’, anunció que dio positivo a COVID-19. La noticia generó preocupación en el set de televisión, pero también en la producción de ‘Reinas del Show’, donde la modelo es una de las concursantes. Gisela Valcárcel se pronunció inmediatamente ante lo ocurrido.

La popular ‘señito’ envió palabras de aliento a Melissa para que pase esta difícil situación y atención aclaró que, desde que se enteró del contagio, continúa coordinando las tareas para establecer un cerco epidemiológico en los trabajadores de América Televisión y GV Producciones.

Sobre la continuidad del reality de baile ante los contagios de COVID-19, Gisela dejó entrever que el show sigue, pero con medidas protocolares más estrictos.

“Ayer a las tres de la tarde hemos creado una nueva gala, que sale este sábado, y otra vez a ponernos muy estrictos... ya verán las medidas que hemos tomado para este sábado, pero por mi parte, estaré mucho más estricta, esto no es broma”, dijo.

Sin embargo, la conductora dejó en claro que si se tienen que suspender los programas, no tendrán inconveniente en hacerlo porque “la vida es primero”.

CONTINÚAN LOS ENSAYOS EN REINAS DEL SHOW

Las concursantes de Reinas del Show continúan realizándose la prueba de descarte ante el coronavirus. Brenda Carvalho y Gabriela Herrera fueron unas de las primeras en realizarse un test molecular, sin embargo, esto no ha detenido los ensayos.

Según la cuenta de Instagram de ‘El Gran Show’, las participantes y sus bailarines continúan practicando sus pasos para la gala de este sábado 2 de octubre.

Melissa Paredes cuenta que se contagio de COVID 19. Video: América TV

MELISSA PAREDES ANUNCIA QUE TIENE COVID-19

Las conductoras de América Hoy dejaron desconcertados a sus fanáticos luego de no aparecerse en el programa este martes. Choca Mandros y Mariella Zanetti las reemplazaron y minutos después de empezar el show, se comunicaron con Melissa Paredes.

La esposa del ‘Gato’ Cuba reveló que entró en shock al conocer que tenía coronavirus y que solo alcanzó a ponerse la primera dosis de la vacuna, ya que la segunda la tenía programada para este martes.

“Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y tomarlo con la mejor actitud. Lo único malo me parte el corazón escuchar a mi hija detrás de la puerta que quiere compartir conmigo”, dijo la conductora.

