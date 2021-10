En la sexta gala de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel se tomó uno minutos para recordar cómo fueron sus inicios en su programa “Aló Gisela”. Además reconoció que la italina Rafaella Carrá influenció mucho en su carrera artística.

El comentario de Gisela vino después de que Brenda Carvalho apareciera en el set para interpretar y bailar dos temas de Rafaella. Al verla Gisela manifestó: “He tenido mucha influencia a través de su vida, la disciplina, el respeto que tuvo por el escenario, tremenda artista, inolvidable. De hecho, es recordada por muchos más. Sabes que por Rafaella tengo un ‘Aló Gisela’”.

“¿Cuándo escuchas tu canción, qué piensas? Es lindo saber que fuiste una persona que mucha gente te sigue y ahora tener muchos recuerdos lindos”, comentó la participante de “Reinas del Show” a la conductora.

Tras ello, Gisela señaló que hablar de “Aló Gisela” le hacía recordar a muchas mujeres que se fueron identificando poco a poco con ella.

“Cuando recuerdo ‘Aló Gisela’ recuerdo un montón de mujeres. Yo era una persona bastante insegura cuando empezaba a conducir este programa, empiezo sin saber si debía ponerme pestañas, era vedette y como vedette me hacen un casting, resulta que yo fui con pestañas postizas a un programa que no sabía que se podía derramar una lágrima, nunca me había pasado y el primer día derramamos varias lágrimas y se me caen la pestañas y ese primer contacto, cuando me saco las pestañas, es lo que me une a muchas mujeres”, comentó.

Además, la figura de América Televisión recordó lo difícil que fue reconocer en los años 90 que era madre soltera.

“En los noventa, en este país, no se hablaba de la madre soltera, y al tercer día o cuarto de ese programa una mujer me dice quién como tú, como tu esposo y tu hija, tu esposo debe ser muy feliz. Y le dije, perdóneme, se me derrumbe el mundo, pero no soy casada, soy madre soltera. Sin saber que éramos millones de solteras en este país y nos fuimos conectando de ese modo al corazón de la familia que es la mujer, así me fui conectando”, puntualizó. “Cuando me hablan de ‘Alo Gisela’ me habla de un milagro que Dios me hizo en la vida”, agregó emocionada.

