Luego de parar una gala debido al contagio por Covid-19 que sufrió el equipo de producción y Melissa Paredes, el programa Reinas del show vuelve este sábado a las 9 de la noche. Isabel Acevedo contó cuáles son las nuevas medidas que ha tomado la producción del programa para cuidar la salud de las reinas.

“Es una gala distinta, no hay cargadas para evitar cualquier contacto con el bailarín. Ya no podemos lucirnos con las cargadas en la coreografía, pero nos estamos reinventando y la gala está quedando linda. Si esos son los protocolos para mantenernos sanos, así tenemos que continuar”, señaló Isabel Acevedo a la prensa.

La bailarina contó que han adaptado las coreografías para darle un buen show al televidente. También usarán nuevos implementos en las coreografías y tratarán de abarcar toda la pista de baile durante su performance.

Asimismo, en el versus donde se enfrentará a Gabriela Herrera no contarán con bailarines, pero aseguró que así ambas podrán lucirse mucho más en la pista. Isabel reconoció que no la tendrá fácil debido a que les toca bailar sexy dance que es el fuerte de Gabriela.

Reveló que en esta gala le ha tocado interpretar a Thalía y por fortuna es fanática de la intérprete mexicana, conoce todas sus canciones y ha visto todas sus novelas. “Es una mujer muy sensual al bailar, además, canta, actúa, es súper completa. La verdad, tengo la valla alta”, añadió.

Luego de que en redes se comentara que Christian Domínguez, su expareja, no la deja brillar, aclaró que “él no me enseñó a bailar, todos los programas en los que he participado han sido por mi talento, siempre me han convocado a concursos de baile y ahora estoy en Reinas del show. Todo, por mi talento”.

VIDEO RECOMENDADO

‘El juego del calamar’ en París: así lucía por dentro la tienda temporal de la serie original surcoreana de Netflix

Un local temporal inspirada en la serie coreana original de Netflix “Squid Game” abrió en Francia durante el fin de semana, atrayendo cientos de fanáticos.

TE PUEDE INTERESAR

“Aplaudo el triunfo sobre Chile; pero hay que ser honestos, podemos jugar mejor”

Sadakatsiz: el horario de Infiel en este fin de semana por Antena 3

‘El Cóndor’ Mendoza y la ‘mujer de Milán’ en la Fe del Cuto: “Una famosa me dijo que si hacía el gol yo también campeonaba”