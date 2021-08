A pocas horas de la gran final de Reinas del Show, en su temporada 2021, Jazmín Pinedo se atrevió a dar sus impresiones de la gala, en la que competirá con Korina Rivadeneira, Milena Zárate, Carla ‘Cotito’ Rueda y Leslie Moscoso.

“Es una locura, estamos ensayando súper fuerte. No te voy a decir que estoy listísima porque recién me estoy preparando, estamos metiéndole full a las horas de ensayo, mañana, tarde y noche, a cualquier hora del día porque son tres coreografías y no está fácil, es la primera vez que yo hago algo así, así que es más difcíl todavía”, indicó la popular ‘Chinita’ para Estás en Todas.

Asimismo aseguró que le parece raro que las cinco hayan quedado en sentencia el pasado sábado, cuando Allison Pastor renunció al reality tras mantener un tenso intercambio de palabras con Gisela Valcárcel.

Por otro lado, Jazmín Pinedo se mostró contenta con el ingreso de Leslie Moscoso, quien había sido eliminada pero regresó tras la renuncia de la esposa de Erick Elera. “La final está para las cinco, vamos a ver quién demuestra en la pista quién se puede ganar la corona”, agregó la exconductora de Esto es Guerra.

NO SOY LA FAVORITA

El reportero de Estás en Todas le preguntó a Jazmín Pinedo si se sentía la favorita del reality. “No me siento la favorita, he sido sentenciada la mitad de la temporada ¡cómo voy a ser la favorita!”, dijo entre risas.

Sin embargo, aseguró que tiene todas las chances para ganar Reinas del Show.