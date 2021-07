La actriz cómica e integrante de “El reventonazo de la Chola”, Leslie Moscoso, viene dejándolo todo en estas cuatro galas de “Reinas del Show”, programa que se emite todos los sábados a las 9:00 p.m. vía América TV. Conversamos con ella para conocer a la persona más allá del personaje que aparece ante cámaras y en redes sociales.

Ella se crió en el pujante distrito de Independencia y le cuenta a TROME pasajes pocos conocidos de su vida, además de las expectativas que tiene en esta nueva oportunidad de trabajo. Desde ya promete llegar a la final y llevarse el título. Además, dejó en claro que no tiene ningún problema con Alisson Pastor. Comencemos.

¿Cómo tomaste la oportunidad de “Reinas del Show”?

Lo tomé con mucha gratitud y emoción. Te soy sincera que lo esperaba hace muchísimos años, siempre quise estar en la pista de “El Gran Show” y se dio en un momento en que salía de muchos problemas, por el tema de la pandemia, había perdido recién a mi abuelita. Entonces, era como que llegó en un momento complicado, pero fue como un regalo, una luz después de tanta oscuridad en mi vida.

Imagino que fue fácil convencerte de esta oportunidad.

Es que no me convencieron. A mí me preguntaron si se diese la oportunidad., ¿te gustaría participar? Yo dije por supuesto que sí. A la media hora, ya estaba comenzando mi dieta porque esperaba y guardaba en mi corazón ese sueño de estar en la pista de “Reinas del Show” y ya era el momento. Entonces, cuando a mí me consultan, yo no lo dudo.

Gisela Valcárcel, ¿qué te ha dicho sobre su imitación fuera de cámara?

Yo estoy muy feliz y agradecida con ella, pues no es la primera vez que me hace saber que se siente muy augusta con la imitación, ya que me lo dijo en el “Reventonazo” y para mí, eso es lo máximo. De hecho que esté contenta con la imitación mía, lo valoro mucho y lo ha dicho en el programa “Reinas del Show” en vivo. Así que, imagínate, que orgullo ¿No?

¿Pero ha sido complicado imitar a Gisela Valcárcel?

La fui perfeccionando de a pocos, sigo en el camino de seguir aprendiendo de ella, sus gestos, su forma de hablar, su caminar, su baile, ya que son un conjunto de cosas que uno tiene que estudiar. Es un personaje tan rico y no me fue tan difícil al inicio, porque mi mamá es una ‘señito’. Entonces, yo he visto todos sus programas y siempre me gustaban y la admiré. Por coincidencias de la vida, me caracterizan para imitarla porque la persona que la imitaba ya no estaba en el programa en ese momento. Fue un regalo imitarla, ya que gracias a ese programa yo firmo contrato y vuelvo a trabajar en televisión, porque yo me encontraba ausente, después que sacaron del aire “Risas de América”.

Y eso se ve reflejado en tu desempeño, que a pesar de no tener puntajes altos vemos que lo dejas todo en la pista de baile.

Sí, son muchos aspectos. De hecho, esto de bailar, es un ejercicio, un deporte, hay que estar en constante práctica para que el cuerpo esté más suelto. Yo hace mucho que no bailaba de esta manera, si bien es cierto bailaba en el programa, pero no se puede comparar porque lo de “Reinas del Show” es más profesional, de a pocos me estoy soltando, igual estoy practicando mucha carga y buscando la forma de aprender e ir evolucionando y que se vea en la pista que realmente hay trabajo.

¿Pero los puntajes de estas cuatro galas han sido justos?

Siento que sí, a veces el puntaje no es el esperado, pero lejos de entristecerme, eso me motiva a seguir trabajando para que en algún momento me den el 10 y yo pueda decir por fin lo logre ¿no? (Risas).

Pero, ¿por qué crees que no han sido justos? ¿Consideras que hay un tema de preferencias?

Considero que el jurado es muy exigente. Están buscando la perfección. Quizás mis líneas no son de una profesional, pues no tengo la técnica que ellos quieren, pero para eso yo me estoy preparando. Respeto el puntaje, sin embargo, siento a veces que llega un momento en el que digo: “Dios mío tanta práctica, tanto ensayo y no lo logro” Pero se trata de continuar y hacerlo tan bien que en algún momento ellos no tengan más remedio que darme un buen puntaje. No voy a parar hasta que eso suceda.

¿Te ves en la final de “Reinas del Show”?

De hecho que sí, yo me veo en la final. Me estoy preparando, trabajando duro para esto, de hecho que si quieres lograr algo en la vida tienes que esforzarte. Creo que no hay imposible, con esfuerzo, dedicación y con práctica se puede lograr. Yo sí me veo en la final, pero creo que todas se deben ver en la final, ya que deben esforzarse y trabajar para eso.

¿Qué opinas del estigma que les ponen a las exbailarinas, de solo ser interesadas y buscar a alguien que las saque del mundo del espectáculo?

En todo caso, no se debe generalizar. Hay de todo, no solo en las bailarinas, sino en general, no necesariamente por ser bailarina vas a ser interesada o buscar un Sugar Daddy, un hombre que te mantenga. Existimos mujeres empoderadas que queremos lograr por nuestro propio mérito y esfuerzo. Entonces, no se debe meter a todas en un mismo costal

¿Por qué tú eres un ejemplo de mujer empoderada, sacaste sola adelante a tu hija e hijo?

Que bueno que lo veas así, porque hay muchas personas que tienen punto de vista totalmente distinto. Quizás esto me está sirviendo para que conozcan un poco más de mí y sepan de lo que soy capaz. Yo soy una chica muy humilde, crecí en un hogar bien pobre, de padres separados, no la tuve fácil y por eso que agradezco cada posibilidad de crecimiento y me aferro a ello porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos, Y que digan “mi mamá fue bailarina, fue artista, pero estudió su carrera profesional y ahora está ayudando a otras personas”. Que vean lo que yo logré como un ejemplo y que ellos sean buenas personas, profesionales y puedan hacer ayuda social.

Entonces, tus hijos están siendo bien educados, por lo que veo.

Yo hablo mucho con mi hija. La aconsejo mucho. Ella no va a cometer los errores que mamá cometió (risas). Ella tiene que, primero, cumplir sus sueños, realizarse como persona, profesional y luego pensar en una familia y tener hijos.

Por ahí vi que tu pequeña tiene un emprendimiento digital...

Yo siempre le enseñé a ser independiente y no necesitar de ningún hombre. Cuando tú necesitas de alguien, vienen los maltratos ¿no? Ella tiene sus emprendimientos y vende sus cositas por las redes sociales. Le va muy bien, incluso ella ayuda con el pago de su colegio, sus cosas personales, a mí me hace regalos y a mí me llena de orgullo, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y ya falta poco para que ella pueda iniciar su carrera universitaria y prender su vuelo, porque los hijos son prestados nada más. Ella quiere dedicarse a todo lo relacionado con Publicidad y Marketing.

¿Cómo nace ese interés por estudiar la carrera de Derecho?

La pandemia trajo mi proyecto del Centro de Conciliación y el Estudio. Tuve que dejarlo ahí por un tema económico, porque habíamos invertido un dinero y luego vino la pandemia. Implementar protocolos también era un gasto económico. Entonces, está ahí, esperando para cuando sea el momento indicado y poder darle el tiempo que amerita. Yo siempre quise estudiar Derecho desde pequeña. Me moviliza mucho el deseo de apoyo social, ayuda a la población vulnerable como niños, que no son reconocidos, mujeres que viven violencia psicológica que yo he visto muy de cerca. Yo este año termino la carrera. Para mí el 2021, es un año muy especial y ya estoy a punto de cumplir mi sueño de ser bachiller en Derecho y eso va a ser una herramienta para yo poder cambiar vidas.

Y luego de que te gradúes como abogada, ¿Estudiarás alguna especialización?

Me gusta mucho para hacer mis ayudas sociales, lo que es Derecho de Familia. Pero me está llamando mucho la atención la nueva rama de Derecho que se está abriendo campo ya en otros países que sería Derecho Digital, en cuanto a la tecnología, pero quiero ir despacio para no caer en el intento. Aunque primero será Derecho de Familia, ya que he llevado algunas especializaciones y yo quisiera hacer un doctorado o maestría También tener una ONG, quiero hacer tantas cosas no sabes, pero si tengo claro que debo ir paso a paso.

¿Arreglaste el problema con Allison Pastor?

No hay problema con ella y con ninguna de las chicas.

¿Hoy sientes que estás en la mejor etapa de tu vida?

Por supuesto que sí, siento que he recibido muchos golpes en la vida y estoy en el momento más pleno. Estoy recibiendo de todo lo malo que me pasó, Dios me está premiando y todo lo que he llorado estoy viendo los frutos, Ya estoy por graduarme como bachiller en Derecho, ya mi hija está casi lograda y estoy en un buen momento artístico. Estoy agradecida con esta oportunidad de “Reinas del Show” y es como una luz para mí. Sé que de acá van a salir nuevas cosas en el camino y agradecido con Dios por la familia que he formado y por el hombre que tengo a mi lado ¿no? Estoy en la mejor etapa de mi vida.

¿Luis Sánchez está cumpliendo como papá de Jeyko?

Yo lo demandé. Así que tiene que cumplir si o sí. Así que si no cumple, tendría que hacer una liquidación y arreglarse con la justicia. Porque fue la única forma que encontré que él cumpla su obligación como padre.

Y a tu hijo, ¿cómo le va en el colegio?

Mi hijo es un niño muy inteligente, es el primer puesto del salón siempre y me da muchas alegrías, trato de darme el tiempo para ayudarlo con sus exposiciones. Es un niño desenvuelto. muy curioso y gracioso. Jeyko es la luz de la casa y alegría. No le cuesta mucho, aprendo muy rápida.

Cuando dices lágrimas, ¿te refieres a las decepciones amorosas?

Yo creo que malas elecciones, me dejaba llevar por el sentimiento, no pensaba en otros aspectos. Además, sumado a eso, que yo crecí sin mi papá y ese vacío que él dejó, yo intenté quizás llenarlo con alguien al lado mío y no era lo correcto.

¿Qué lección aprendiste durante tu crecimiento en un distrito pujante como Independencia?

Yo, orgullosa de ser de Independencia. Ese distrito es mi vida, trato de ir siempre y pucha le debo mucho a mi barrio. La calle, la sazón, le debo a mi distrito. Mi mamá vive ahí y en unos días debo ir. No voy desde que inicio “Reinas del Show” por el tiempo, ya que tengo que compartirlo con las grabaciones del “Reventonazo”, clases de la universidad y las clases o exámenes de mis hijos. Pero ya voy pronto porque mi abuelita está por cumplir un año de fallecida y nos vamos a reunir solo familia. haciendo una misa presencial. Recuerdo que jugaba y la vecina salía con su balde de agua para botarnos (risas).

PREGUNTAS PING PONG

Ernesto Pimentel

Es mi ángel, es mi tío, mi padrino, pero más allá de todo eso, para mí es un excelente ser humano y profesional. Lo admiro mucho y tiene un corazón enorme . Es tan solidario con todas las personas y para mí es muy importante, no tanto en lo personal sino como en lo profesional, porque siempre me ha dicho las cosas claras y aprendí mucho de él. Agradecida por tener su sangre y poder trabajar con él.

Gisela Valcárcel

Reconocimiento y gratitud

Korina Rivadeneira

Digna de imitar, ¿por qué no?

Jossmery Toledo

Tendría que destacar de ella su fortaleza para continuar, a pesar de todo lo que está atravesando.

Allison Pastor

Disciplina y le falta un poco de experiencia. Porque siento que no sabe manejar todo lo que sucede en televisión.

Paula Manzanal

Ella es una mariposa colorida que está en todas partes. Me encanta porque deja su brillo a donde va. Me encanta su energía.