Mariella Zanetti reforzará a Gabriela Herrera en Reinas del Show: “Estoy feliz de ponerme las plumas y lentejuelas "

Este sábado llega Mariella Zanetti, a la gran final de Reinas del show 2 como refuerzo de Gabriela Herrera, quien disputará su pase a la última ronda en un versus ante Vania Bludau. Justamente, la exvedette hace una pausa a sus exigentes ensayos para contar sus sensaciones tras volver a pararse en una pista de baile.

MIRA ACÁ | Nana de Melissa revela que bailarín fue a recogerla a su casa y se mostró ilusionado, además de picante conversación

Este sábado llegas a reforzar a Gabriela Herrera en la gran final de Reinas del show 2, ¿cómo te sientes?

Estoy feliz de reforzar a Gabriela en la gran final. Recién la he conocido personalmente, es una chica muy talentosa, por eso ha llegado hasta aquí. Es una de las favoritas del público para ponerse la corona.

Te volverás a poner las plumas para un show de vedettes, ¿cómo te sientes?

Estoy feliz de ponerme las plumas y lentejuelas y recordar viejos tiempos del vedetismo. No fue fácil aceptar volver a la pista de baile, no sé cómo me atrevo a tanto, las carnes ya no son las mismas después de dos hijos (risas). Lo que me complicaría bailar con facilidad es la lesión que tengo en la rodilla, pero igual voy a intentar estar al nivel de Gabriela, aunque sé que es imposible, porque esta chica con sus 21 años tiene toda la energía del mundo.

¿Qué opinas de las finalistas?

Todas son muy buenas, en realidad el nivel de la competencia está super alto, todas están bien parejas.

Gabriela Herrera se enfrenta a Vania Bludau en la sentencia, ¿cómo ves el desempeño de Vania?

Vania ha estado relajada en algunas de sus presentaciones, pero lo que hace que resalte en el escenario es la sensualidad que derrocha por donde vaya, y eso le ha dado un plus a sus presentaciones. Veremos con qué actitud sale este sábado en la gran final.

¿Crees que el jurado deberá elegir quién pasa a la ronda final?

Me parece justo que el jurado elija quien pueda pasar a la ronda final, porque ellos han visto el desempeño de cada una de las participantes, gala tras gala. En cambio, el público elige muchas veces por el cariño al artista. El sábado puede pasar cualquier cosa, nada está definido aún.

¿Te gustaría estar en una nueva temporada de Reinas del show?

Me gustaría estar en una nueva temporada de Reinas del show. Sé que las dos primeras galas serán un desastre, porque todavía no estaré en forma, además, tengo que recordar que tengo una dolencia en la rodilla que es hereditaria, así que en algún momento tengo que operarme, para estar al cien por ciento en la competencia. Lo que me asusta, son los comentarios del jurado, pero es parte de su trabajo, evaluarnos con críticas constructivas.

Te hemos visto como conductora invitada en América Hoy, ¿te gustaría ser parte del programa?

Me gustaría ser parte de la conducción de América Hoy, siento que me he complementado bien en el programa con Janet Barboza y Ethel Pozo. Ya estamos a puertas de terminar el año, así que veremos qué pasa el próximo. A la gente le ha gustado mucho mi conducción.

¿Cómo te va en el amor?

Estoy tranquila, soy una mujer hogareña. No le cierro las puertas a nada, pero para mí el amor no es una prioridad en mi vida, mi prioridad son mis hijos y mi trabajo. Tengo a mi hija que ya va acabar su carrera y a un pequeño de 5 años, que necesita por completo de mí. Hasta buscar una relación me da pereza.

TE PUEDE INTERESAR