Melissa Paredes fue una de las apariciones en el reality “Reinas del Show” y pese a que tuvo un imprevisto ratificó que es una de las candidatas a tener en cuenta para pelear el título.

No obstante, este sábado a las 9:00 p.m. tendrá que ratificar que merece formar parte del reality de baile y para eso se está preparando muy fuerte. TROME la abordó unos minutos para conocer sus sensaciones de esta nueva experiencia.

¿Cómo te sentiste tras tu primera gala en “Reinas del Show?

En general, me sentí muy nerviosa. No esperaba volver a la pista sinceramente. Cuando Armando me lo propuso, le dije al principio que no, porque obviamente estoy en otra etapa de mi vida, fuera de entrenamiento y no bailo hace cinco años. Tengo ritmo, pero no es que sea lo mío, “Dije no hay forma” . Bueno, de ahí conservando con Armando (productor del programa) que tenía que ir una representante de América Hoy sí o sí, me eligieron, fui y la competencia está dura y más cuando me dijeron que iba a enfrentar a Milena Zárate, que ha sido casi la campeona, estaba peor de nerviosa, pero fue una noche divertida porque goce del show.

¿Qué pasó al final del baile?

Yo me imagino que habrá sido una suma de todo. Los nervios, cansancio más el baile, ya que hace cinco años no baila de esa manera porque una cosa es hacer ejercicio, cosa que recién he empezado a hacer. Encima me tocó bailar samba que es muy difícil.

Pero con pocas horas de ensayo demostraste que sí te quedas en el reality serás una de las favoritas de “Reinas del Show”

Ojalá, es la idea llegar a un buen nivel poco a poco ¿no? Aunque no hay mucho tiempo, tampoco de ponerse en línea porque las concursantes están fuertes, casi todas son bailarinas y está muy alto el nivel, pero no imposible.

¿Vas por el título de “Reinas del Show”?

Yo creo que todas competimos para ganar, a veces se gana o se pierde, pero me considero una persona muy justa. Por ejemplo cuando ganó Gabriela y Brenda me alegre por ellas. Porque me gusta ver felices a los demás y fue justo que ellas ganarán porque fue lo mejor de la noche.

¿Cómo evalúas tu faceta de conducción en “América Hoy”?

Siempre agradecida con Dios, de las oportunidades que me da. Yo creo que hay que aprovechar y me va muy bien, el público está contento, me llevo muy bien, el público está muy contento y me llevo muy bien con mis compañeros, hemos hecho como una gran familia, un poco disfuncional, pero gran familia al fin al cabo (sé ríe) Nos divertimos mucho.

Por esa buena onda que hay entre ustedes, ¿se ve reflejado en el liderazgo de rating que tienen en ese horario?

Sí, es lindo tener la acogida del público. Su respaldo para nosotros es gratificante y nos sentimos muy contentos como equipo y programa siendo líderes en nuestro horario y alcanzando un buen rating para un horario complicado como es la mañana.

Justo recuerdo que en tu presentación de “Reinas del Show” hablabas de lo que te dio esa pista de baile, ¿hoy eres una mujer realizada y con una carrera artística en ascenso?

Definitivamente es otra faceta que ingreso ahora y para mí, me parece, un poco más demandante. Porque el nivel y lo que espera la gente de mí es siempre más. Voy a esforzarme por hacerlo cada día mejor en la pista.

¿Y en la actuación te vas a ver en algún proyecto?

Este año, no creo sinceramente. El otro año si Dios quiere volveremos a la actuación. Este año ¿no? Porque estoy en “América Hoy” y en “Reinas del Show” y sería gula estar ahí (se ríe).

El apoyo de tu familia es clave para que te vaya bien en tus proyectos personales

Definitivamente, mi esposo y familia me apoyan en todo. Están ahí conmigo y sobre todo por mi bebé. Después de la novela también separarnos ahora será bien dura, pero trabajamos por nuestros hijos.

¿Qué aprendiste de la pandemia?

Sobre todo a tener paciencia, que la vida pasa tan rápido que hay que disfrutar cada momento porque uno a veces viví tan rápido y no te das cuenta de gozar las cosas de a poco.

