Durante el programa de ‘América Hoy’, Milena Zárate vivió un incómodo momento luego de enlazarse EN VIVO para intercambiar palabras con uno de los jurados de ‘Reinas del Show’, Santi Lesmes. Sin embargo, todo se salió de control cuando le recordó la infidelidad de Edwin Sierra con su hermana Greysi Ulloa.

Santi Lesmes empezó criticando a Milena por llamarlo ‘lengua viperina’, pero no midió sus palabras y dejó entrever el escándalo por el que pasó la colombiana cuando se enteró que su entonces pareja le había sido infiel.

Milena abandona enlace EN VIVO luego que Santi recordara infidelidad de Edwin Sierra con su hermana

“Sí, creo que ella mencionó que si había llegado a la televisión y me había hecho conocido era por mi lengua viperina, hablar de mi currículum está feo, pero yo puedo hablar del de ella. Es una tremenda cantante y actriz, he seguido su trayectoria, creo que como actriz triunfó en la novela exitosa ‘Me engañó mi pareja con mi hermana’, creo que ese es su mayor éxito en televisión”, dijo Lesmes dejando impactados a todos en el set.

La sonrisa que tenía Milena Zárate cuando inició el enlace desapareció y no dejó que el español la humillara. La cantante le respondió fuerte y claro para luego abandonar la transmisión.

“Discúlpame, pero de verdad Santi, sigues siendo el mismo faltoso, yo no he dicho absolutamente nada en contra de su calificación, pero sí de su comentario desatinado hacia mí de decir que estoy aquí (Reinas del Show) por mi lengua”, arremetió.

Segundos después Milena procedió a sacarse el micrófono y a irse abruptamente. Los conductores de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes le mostraron su respaldo.

“El que está aquí por su lengua es él y lo está comprobando en este momento. Gracia, chicos y voy a seguir ensayando”, agregó.

MILENA DICE QUE LESMES TIENE LENGUA VIPERINA

Días atrás, Milena Zárate arremetió contra el jurado Santi Lesmes por los duros comentarios que tuvo sobre su presentación en ‘Reinas del Show’. La cantante dejó en evidencia que el español no guarda respeto hacia las mujeres.

“A mí me encantaría saber ¿usted por qué es conocido en este país? Porque hasta ahorita no conocemos que usted haya saltado a los titulares por una obra o por un musical que haya hecho. No, está ahí (en ‘Reinas del Show’) por la lengua viperina que tiene”, sostuvo en América Hoy.