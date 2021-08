Días antes a la octava gala de “Reinas del Show”, programa emitido todos los sábados a partir de las 9:00 a.m. por América, la participante Milena Zárate no se queda callada y hace un análisis sobre su desempeño en el reality e incluso habla sobre sus aspiraciones en dicho programa.

¿Cómo llegas a la octava gala de Reinas del show?

Con todas las ganas, estoy ensayando diez horas al día, estoy con mucha energía, y con la valla alta, pues la gala pasada me llevé los Mejores pasos y quiero repetir este triunfo esta gala. Yo no paro hasta llevarme la corona en Reinas del show.

¿Cómo vas a sorprender?

Voy a convertirme en una vedette y me gusta mucho porque admiro a las vedettes de años atrás, no a las de ahora. Ser vedette significa cantar, bailar y actuar, y yo soy una artista completa, así que me estoy esforzando para sorprender en la pista.

A esta gala llega una nueva retadora para un duelo de salsa, ¿te gustaría enfrentarla?

Creo que podrían elegirme para enfrentarla y no tengo miedo, yo no le arrugo a nadie, y lo único que podré decir es que no la tendrá fácil, yo voy a dar pelea.

Este sábado llegan en sentencia Leslie Moscoso y Korina Rivadeneira, ¿quién debería abandonar la competencia?

Por estrategia, quisiera que se vaya Korina, así eliminamos a una de las más fuertes de la competencia. Pero creo que quien debió estar en sentencia es Jazmín (Pinedo), no Leslie, pues el desenvolvimiento de Leslie ha sido mejor gala a gala.

¿Cómo te sientes después de tu reciente separación?

No voy a decir que no me afecta, pero ahora estoy muy concentrada en mis ensayos, mi cabeza está en la competencia, no tengo tiempo para más.

¿Y qué podrías decir sobre la tercera en discordia?

Yo no me muero por un hombre, y después de lo que se ha dicho, para mí, él ya no existe.

